“Hank debe arreglar sus problemas legales con EU”: arremete Bonilla

El ex presidente de Tijuana, Jorge Hank Rhon, debe arreglar sus problemas legales con Estados Unidos, antes que intentar representar a Baja California, arremetió el gobernador Jaime Bonilla Valdez.

Bonilla lanzó un mensaje al empresario, luego de que se difundió la convocatoria de un evento público, llamado “Caravana por Baja California”, y que se acompaña del hashtag “#HankPaGober”.

“El señor Hank, antes que ser gobernador, debería de poder sacar su visa, para poder cruzar a Estados Unidos, no es cuestión de la Visa, sino el ¿por qué no se la dan?, y cuando a una persona le niegan una visa humanitaria, es por algo muy grave”, declaró.

“Que resuelva su problema con Estados Unidos, y consiga una visa, si quiere ser representante de esta comunidad, tienen que serlo ante la comunidad enseguida, que es parte de nuestra vida”, comentó Bonilla.

El representante del Poder Ejecutivo, respondió ante el llamado de la senadora panista, Ginna Cruz, quien había solicitado al Senado, que el gobernador deje de entrometerse en los municipios.

“Yo no sé cómo va ganar, porque ella solo puede ganar por plurinominal, para la gubernatura va a tener que pedir el voto, la mala noticia para ella es que nadie la conoce, y no votarían por ella, así que no me preocupa eso”, contestó.