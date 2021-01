Han muerto 36 choferes de Covid en Mexicali: gremio carece de apoyo

El Covid-19 ha causado la muerte de 36 choferes de taxis en Mexicali, el gremio pasa una crisis que pone en números rojos al 80% de las bases y sitios, sin recibir algún apoyo pese a las peticiones, aseveró Ricardo Aguilera Raygoza.

El líder de la Liga de Choferes de Mexicali, explicó que la captación de usuarios de taxis disminuyó un 50%, desde el inicio de la pandemia, aunado a otros factores, relacionados con recientes políticas públicas.

“Está bien difícil, van más de 36 compañeros que han fallecido por el tema del Covid, y pues no hay apoyo, es rásquense con sus uñas, es una situación difícil”, mencionó Aguilera Raygoza.

Compartió que por la crisis, han solicitado apoyo al delegado federal, Alejando Ruiz Uribe, al Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez, al Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), y al Ayuntamiento, sin recibir respuesta o siquiera despensas.

“Hemos reducido un poco más del 50% de la captación de usuarios con la pandemia, el gobernador entregó más de 500 permisos para Mexicali, súmale que las plataformas digitales siguen operando sin estar reguladas, y además los incrementos de costos 2021, ¿a dónde vamos a parar?”, cuestionó Aguilera.

Ricardo Raygoza, comentó que ante la crisis financiera, las empresas carecen de recurso económico para pagar la nómina de las operadoras, telefonistas, supervisores, y otros empleos.

“El 80% de los sitios y las bases están en números rojos, y la que es la más grande, Taxi Seguro, ya no tarda también en llegar a números rojos, porque no hay la captación de recursos que se tenía antes de la pandemia, a eso le sumamos los tantos taxis que soltaron en Mexicali, taxis libres, una modalidad que no está contemplada en la Ley”, dijo.

Declaró que subió el precio de las licencias de chofer, además, el Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), ya cuenta con más unidades para comenzar a infraccionar a los taxistas.