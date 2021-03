Halteristas consiguen 14 medallas

Los talentos deportivos de Baja California, en levantamiento de pesas, concluyeron la Copa Panamericana Online Sub 15 y Sub 17 con una cosecha para México de catorce medallas, nueve de ellas de oro, tres de plata y dos de bronce.

El pasado fin de semana concluyó la Copa Panamericana organizada por Colombia, con el aval de la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas, donde los cinco bajacalifornianos que integraron las filas de México, subieron al podium en el evento continental.

Las medallas de oro fueron conseguidas por Alexia Villegas, en 76 kilos, y Jesús “Changuito” Lugo, en 89, en la categoría Sub 15; las otras tres fueron obra de Vanessa Hernández, en 76 de la Sub 17, luego de la poderosa demostración que hicieron en la plataforma instalada en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en el Km. 43.

Por Baja California también compitieron Michelle Rincón, quien en la división de 64 kilos, categoría Sub 15, fue subcampeona continental con tres medallas de plata; Mía Hernández, por su parte, acaparó los metales de bronce en arranque y envión en 49 kilos Sub 17.

Luego del éxito en la Copa Panamericana Sub 15 y Sub 17, talentos de Baja California enfocan su mirada en el Campeonato Panamericano Sub 20, un equipo que encabezará Emmy Velázquez, campeona mundial en el 2019, bajo el mando de José Manuel Zayas. Durante la competencia en la Copa Panamericana, los medallistas también fueron apoyados por los entrenadores Jesús “Chuy” Méndez y Heber Limbania Torres.