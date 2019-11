Hallan muertos, políticos y empresas fantasmas en padrón de trigueros

MEXICALI, Baja California.- El padrón de trigueros del Valle de Mexicali que ha acumulado una deuda de 623 millones de pesos a financieras, está conformado en un 50% por personas que ya fallecieron, políticos que no son agricultores y empresas inexistentes.

Así lo sentenció el titular de la Secretaría del Campo y Seguridad Alimentaria (SCSA), Héctor Haros Encinas, señalando que tras la depuración la deuda se disminuyó a 312 millones de pesos.

“En la relación que tenemos hay muchos que no son agricultores, muchos son políticos y se subieron al barco a ver que agarran, empresas que no existen, muchos muertos, muchos que abandonaron el campo”, aseveró el secretario.

Abundó que también están los casos de las parcelas rentadas en el Valle de Mexicali, asegurando que hay que acabar con el “rentismo”, ya que si bien generan empleos, hacen mucho daño.

Son alrededor de 157 productores a través de personas o empresas, que acumularon los otros 311 millones de pesos en la deuda que ya no es reconocida por la SCSA. “Las financieras al que le prestaron se murió, se fue, abandonó la tierra, ya no es agricultor, de esos son un total de 157 productores que no entran al programa”, explicó el secretario.

DENUNCIARÁN

De este grupo que fue depurado, hay casos en que presuntamente utilizaron para sembrar las parcelas escolares en contubernio con los directores, lo cual será denunciado por la dependencia ante la Fiscalía del Estado.

Haros recordó que las parcelas escolares por ley le pertenecen a la Secretaría de Educación Pública (SEP), en las que pretenden instalar las huertas y granjas familiares, que beneficiaría a alrededor de 23 comunidades vulnerables.

Precisó que tienen detectadas cuatro parcelas mal utilizadas, en cuatro ejidos del Valle de Mexicali, las cuales suman más de 200 hectáreas, no quiso dar nombre para no advertirlos.

PAGARÁN TERCERA PARTE

El secretario Haros, explicó que están por efectuar un contrato en que la deuda de 312 millones se dividirá en tres partes y se eliminarán los intereses, una será pagada por el Gobierno, otra por las dispersoras o Sofoles y una más por el agricultor.

“Traemos un programa que se ha platicado con las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles) y Financiera Rural, de esos 312 millones, el 34% será pagado por el agricultor”, detalló.

Recordó que en el pasado se había anunciado que se saldaría la cuenta vencida de los trigueros con los 423 millones en la Sader, pero nunca hubo tal dinero, porque nunca llegó a Baja California.

En el Congreso de la Unión se determinó que podrían ayudar como estado con un 33% de los 312 millones, los dispersores otro 33% y los agricultores un 34%, detalló el servidor público.

Habrá algunos que digan que no tienen ni el 34%, se les dará la oportunidad de saldarlo en dos pagos, recordó que con este programa se les eliminan los intereses moratorios, informó.

El dinero ya está en trámite, tienen el contrato, sin embargo está en revisión jurídica, con el que esperan solucionar el problema de histórico de la cartera vencida, informó el servidor público.

Recordó que la edad promedio del agricultor es arriba de los 60 años, mientras que sitios como Jalisco tienen una edad de 27 años. En sus mejores años, el Valle de Mexicali llegó a cultivar 90 mil hectáreas, el año pasado apenas llegaron a las 40 mil.

“No más carteras vencidas, no podemos estar solventando todo esto, son empresarios, tienen tierra, tienen agua, tengo la relación de campesinos que deben hasta 30 millones de pesos y quieren apoyo, háganme el favor, no voy a trabajar con ellos, de una vez les digo”, advirtió el secretario de la SCSA.

Precisó que 953 productores de 1 mil 100 deben menos de 500 mil pesos, los que deben cantidades millonarias, no exceden del 15% al 20%.

El titular aclaró que no está peleado con ellos, pero es necesario poner un orden, ya que son 1 mil 100 productores a los que apoyaran en la escala desde un peso, hasta 500 mil pesos.