Hacen llamado a combatir inseguridad

Ante el reciente aumento de violencia en la ciudad, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Mexicali, convocó a los tres niveles de gobierno de Baja California para que puedan combatir los actos delictivos.

Octavio Sandoval López, presidente de dicha confederación, señaló que es preocupante que las autoridades sean indiferentes ante la escala de violencia, pues no le dan explicaciones a la ciudadanía sobre el seguimiento de los crímenes.

“En mayo y junio ha incrementado la violencia, así que es necesario que se resuelva ese problema, ya que si no se resuelve, no será posible la recuperación de las pequeñas y medianas empresas”. “No obstante sabemos que el gobierno de Estados Unidos y el de México han trabajo con ambas ciudades fronterizas, para que pronto se abra el cruce fronterizo” “Pero lo que verdad preocupa, es que nuestro estado y nuestra ciudad, esté catalogada como una ciudad que se le alerta a los ciudadanos para que no viajen con nosotros, y eso pues termina afectando la inversión extranjera y el turismo”, comentó.