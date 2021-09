Habrá respeto a la objeción de conciencia en BC, dice Pérez Rico

No hay necesidad de conflictuar a los médicos que recurren a la objeción de conciencia para no practicar abortos, porque la Secretaría de Salud de Baja California cuenta con personal de salud sin impedimentos éticos o morales para realizar este procedimiento.

Así lo señaló el titular de la Secretaría de Salud, en el marco de la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que se solicita establecer lineamientos para que la objeción de conciencia no ponga en riesgo el derecho a la salud.

La objeción de conciencia es un recurso argumentado por el personal de salud, ya sean médicos, enfermeras, entre otros, que se niegan a realizar procedimientos que consideran estar en contra de su moral o ética, se ha utilizado para no realizar abortos.

En Baja California, el 50% del personal de salud recurre a la objeción de conciencia, mientras que el otro 50% no tiene impedimentos para realizar la suspensión del embarazo, declaró el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico.

“Los objetadores de conciencia, yo le comento, están en su derecho, pero yo no le veo porque conflictuarnos en ese sentido”, señaló.

“Cuando se tiene que hacer un procedimiento que vaya en contra de la creencia o voluntad de un trabajador de la salud, siempre habrá otro trabajador de la salud que tenga diferente punto de vista y que se resuelva, no le veo la necesidad de conflictuarse por ese punto”, dijo.

“En el sector médico todos nos conocemos, y algunos opinamos una cosa, otros opinan otro escenario, pero siempre habrá alguien que pueda hacer un procedimiento médico que se requiera hacer, no hay necesidad de conflictuarse”, insistió Pérez Rico.

La Ley será cumplida, prometió Pérez Rico, y de ser necesario llegarían a sancionar si lo amerita la situación. No obstante, asegura que tienen el personal necesario para garantizar el aborto dentro del marco legal.

“Al final de cuentas, tenemos que hacer y cumplir la disposición de la Ley, si es necesario sancionar, se tiene que sancionar, pero yo insisto, no hay necesidad de llegar a eso, en este caso no todos son objetores de conciencia”, explicó.

“Ahorita es el 50% y 50%, en muchos de los procedimientos en cuestión, y al momento que se despenalice se quita el miedo, la realidad de las cosas es que por años no realizaban el procedimiento porque no era legal, y nadie quería ese tipo de problemas”, abundó.

“Como médico, líder en salud, mi trabajo es que el trabajador tenga todas las condiciones para desempeñar su labor adecuadamente, cuidando la salud del paciente, como líder, para qué poner un escenario que no hay si ya sabemos que hay una solución en la unidad”, dijo.

“Están obligados, sí, es la ley, pero como líder, para qué crear ese conflicto, si sabes que hay otro personal que no tiene ese conflicto personal, moral, social, no digo que esté bien o mal, hay personal que no tiene esa discrepancia”, añade.