Habrá más ‘American Horror Story’

Aunque mucho se especulaba sobre el fin de ‘American Horror Story’, la producción estelar de Ryan Murphy, el pasado jueves se anunció que el programa fue renovado por tres temporadas más.

El pasado mes de noviembre concluyó su novena temporada y aunque estaba ya la décima ya estaba anunciada, su futuro más allá de esta era incierto. Sin embargo, el canal FX sorprendió a todos los seguidores de la serie con el anuncio de que la saga llegará hasta su temporada 13.

“Tendremos que incrementar nuestro presupuesto en sangre falsa. American Horror Story regresará para las temporadas 10-13”, anunciaron en sus redes sociales.

Durante un tiempo se especuló con que la temporada 10 sería la última en la que Ryan Murphy estuviera implicado, ahora que tiene contrato con Netflix, pero que buscaría cerrar la franquicia con una historia que involucrada a los actores más importantes de las historias.

Por su parte, quien sí confirmó su participación en la décima entrega, es la actriz Sarah Paulson, quien es parte fundamental del elenco. La actriz confirmó su aparición durante un tour de prensa para la Asociación de Crítica de la Televisión. “Puedo confirmar que estaré en la siguiente temporada.

No tengo idea de qué será… pero no regresaré como un personaje invitado, seré un personaje principal”, declaró para el portal The Wrap. De momento, FX no ha confirmado la temática de la décima temporada de American Horror Story, la cual seguramente se estrenará como es habitual en septiembre del 2020.