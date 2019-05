Renuncia Nancy Sánchez al PRI

MEXICALI, Baja California.- “No es mi partido” aseguró Nancy Sánchez Arredondo al referirse al Partido Revolucionario Institucional (PRI), del que anunció públicamente su renuncia después de 30 años de militancia.

Con fuertes críticas a la dirigencia estatal y nacional del partido, la ex-diputada federal anunció oficialmente a medios de comunicación su salida del PRI, a quien señaló como cómplice de los abusos de la administración actual.

Me niego a seguir militando en este PRI que acalla las críticas con amenazas, que privilegia la simulación sobre el diálogo, que descalifica como traidores a quienes se atreven a reclamar” aseguró frente a medios de comunicación.

Sánchez Arredondo señaló al Comité Directivo Estatal, encabezado por David Ruvalcaba, de no respetar los procedimientos del partido durante el proceso interno para elegir a los candidatos para este proceso electoral local, argumentando que algunos de ellos ni siquiera cumplían con los requisitos para convertirse en candidatos.

También criticó duramente a los legisladores actuales del partido, quienes afirma aprobaron en alianza con la administración estatal panista el refinanciamiento de la deuda pública.

El pasado martes Fernando Castro Trenti, una de las figuras más representativas del PRI en Baja California, renunció al partido y expresó públicamente su apoyo a Jaime Bonilla y los candidatos de Morena.

Sobre la posibilidad de apoyar o sumarse al partido Morena en estas elecciones locales, Sánchez Arredondo afirmó que no está en su intención afiliarse al partido, aunque reconoció que en las próximas elecciones votará por su candidato a gobernador, Jaime Bonilla Valdez.

Resaltó que aunque no conoce al resto de los candidatos, actualmente coincide con Morena sobre la intención de sacar al Partido Acción Nacional (PAN) de la administración estatal.

Yo no me estoy yendo con Morena, ni siquiera me han invitado a afiliarme, es muy distinto” aseveró “queremos formar una corriente distinta, Morena coincide en algo con nosotros en esta ocasión, en que queremos cambiar al gobierno estatal”