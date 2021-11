Habrá censo de contagios Covid-19 en el Ayuntamiento de Mexicali

A partir de este martes iniciará un censo al interior del Ayuntamiento de Mexicali con intención de identificar los casos positivos de Covid-19, aseguró la alcaldesa Norma Bustamante Martínez.

La semana pasada la propia presidenta municipal confirmó al menos dos casos confirmados al interior del Registro Civil Municipal, sin embargo, este martes se hablaba de otros ocho contagios en el área de tesorería, aunque esto no ha sido validado.

Bustamante Martínez admitió que se trata de una cantidad importante de contagios, y que en caso de confirmarse se tomarán las medidas necesarias.

“La realidad es que Mexicali no está respetando" admitió la alcaldesa "pueden ver en los lugares públicos no se guarda la sana distancia, no traemos los cubrebocas, y así pues de nada servirá retirarnos a nuestra casa, cuando en nuestra casa vamos a otros lugares"

Actualmente Mexicali se encuentra en uno de los lugares más altos en número de contagios activos en el país, mientras que Baja California es el único estado en coloración naranja del semáforo epidemiológico federal.