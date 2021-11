Habrá cambios en direcciones municipales, pero aún no definen quienes

Todavía no se ha definido quiénes serán los directores municipales removidos al no cumplir las metas establecidas durante los primeros tres meses de administración, admitió la alcaldesa Norma Bustamante Martínez.

Apenas hace un par de días la edil municipal dio a conocer que serían alrededor de tres los cambios en el gabinete, pues algunos directores no han podido cumplir con el plan de 100 días de la administración.

“Yo no he pensado ni he dicho nombres” afirmó “en realidad todos son personas íntegras y confiables, hablaba yo también de esta rapidez que el gobierno municipal necesita tener para resolver todos los problemas en el día a día, y es lo que siento que va un poco lento”

Desde el inicio de su periodo, Bustamante Martínez advirtió que tras los primeros meses se haría una revisión al desempeño de las dependencias municipales, advirtiendo cambios en caso de que no se llevara el ritmo adecuado.

El primer cambio realizado en el Ayuntamiento de Mexicali fue el de la directora del Sistema DIF Municipal, con el reemplazo de María Elena Araiza Casillas, dejando su lugar al frente de la dependencia a la doctora Elba Cornejo Arminio.

La administración encabezada por Bustamante Martínez inició el pasado 1 de octubre de 2021, hace poco menos de dos meses, por lo que todavía faltan algunas semanas para ver los resultados del análisis del trabajo de los directores municipales.