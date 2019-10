Habrá Kabah para rato

Era natural que Kabah se incorporara al imperio del 90s Pop Tour, ya que sin ellos dentro de la fórmula, el proyecto estaba incompleto. Ahora que forman parte tanto de la gira noventera más exitosa de México como de la empresa de management BOBO Producciones, Kabah seguirá cantando para todos sus fanaticos.

A pesar de que tardaron en llegar a la gira, todo fluyó de manera natural, así mismo lo expresaron sus integrantes en rueda de prensa durante su visita a Mexicali el pasado sábado.

“Se dijeron muchas cosas de la gira de OV7 y Kabah pero eso pasa cuando hay algo auténtico y con mucho éxito como fue esa gira la verdad, nosotros acordamos con ellos que terminando la gira nos íbamos a separar un poco” “Pero se dio solito, se dio de una manera natural y entramos como familia, fue como entrar con toda la gente que queremos”, compartió Federico Quijano.

ESTRENARÁN SENCILLO Y GIRAS

Por otra parte, indicaron que el próximo año estrenarán dos giras muy importantes de las cuales no pudieron dar muchos detalles, solamente que “van haber muchos colores” “Tenemos ganas de hacer cosas nuevas, no tenemos nada concreto, un disco no creo pero las posibilidades son muchas, lo importante que si nos gustaría que supieran todos nuestros fans es que las ganas están”, dijo Sergio.

Mientras que aseguró que en esos próximos planes continuarán sin María José, por lo que serán únicamente ellos cinco. “María José está en su carrera solista feliz, brillando y nosotros aquí le aplaudimos”, añadió.