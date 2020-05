Habilitan CREA como refugio ante pandemia

Será habilitada un área para el refugio de personas en indigencia, en la Casa de la Cultura de la Juventud, mejor conocido como CREA, con el fin de evitar el contagio y dispersión del Covid-19.

Así lo señaló la presidenta del DIF Municipal, al anunciar que se estaría habilitando con camas, el recinto, que en años anteriores, funcionaba con un refugio en las temporadas de temperaturas extremas, tanto en invierno como en verano.

Manuela Olmeda García precisó que no se llevarán a pacientes en situación de calle diagnosticados con Covid-19, solo será un refugio para que las personas sin hogar, puedan hacer el aislamiento domiciliario.

“El CREA está siendo habilitado como un refugio, pero no se van a atender pacientes Covid-19, son otro tipo de población, recordemos que hay una población en indigencia que no puede llevar a cabo el aislamiento domiciliario porque no cuenta un hogar”, declaró.

El refugio ubicado en la colonia Guajardo, se instala como consecuencia de que algunas personas en indigencia ya no están siendo recibidas en otros albergues, para proteger la salud de los que ya están resguardados.

“Son personas que normalmente acuden a los albergues, que es imposible que entren por ahora, porque podrían implicar un contagio con los demás usuarios”, mencionó la directora del DIF.