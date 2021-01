Habían sido advertidos tutores de docena de niños

Los tutores de la docena de niños que fueron resguardados al vivir en condiciones precarias, habían sido advertidos por el DIF Municipal; puesto que fueron sorprendidos en varias ocasiones utilizándolos para vender dulces en los semáforos de Mexicali.

María Elena Araiza, directora del DIF Municipal, comentó que la visita de la dependencia a la casa de los niños migrantes, se debió al seguimiento que rutinariamente dan a los menores que detectan en condiciones vulnerables, solamente dos de los menores, tenían un antecedente en la institución.

Cuando el personal del DIF acudió al sitio, fue que se percataron de que había diez menores más, al ser entrevistados los niños dieron versiones de su estancia y parentesco que aparentemente no concordaban con la realidad.

“El trabajo de ‘Rescate en las calles’ es precisamente andar en las calles verificando que los padres no traigan a los niños en esa situación, nosotros debemos de estar cuidando que estos niños no sean utilizados, no es algo inhumano, lo que queremos es que no sean utilizados”, declaró.

“Dos de ellos ya estaban detectados, ya se les había advertido que no podían estar ahí vendiendo dulces esos niños, había un trabajo previo con esos menores”, declaró la directora Elena Araiza.

Han detectado alrededor de 87 casos de niños utilizados de esta manera, por lo que pidió a la población que no dé dinero a los niños en las calles, porque están fomentando que sigan siendo explotados.

“Visitaron la casa del Conjunto Urbano Universitario, y se dan cuenta que tienen escondidos a ocho niños u once niños, y se dan cuenta que no era normal lo que estaba pasando, detectan que no hay veracidad en lo que están contestando, inmediatamente llaman a UVI”, relató la directora.

Al documentar la precariedad de la vivienda, y las dudosas versiones de los parentescos, el personal del DIF tomó la decisión de hablar a la Procuraduría, con el fin de que los niños sean llevados al albergue.

“Ellos mismos declararon que no habían comido desde el día anterior, y las condiciones eran insalubres, dormían en el piso, no puedes tener a unos niños viviendo así”, aseveró la directora del DIF.

Samuel Chin, coordinador del programa “Rescate en las Calles”, señaló que la visita se realizó de acuerdo con las políticas del esquema para apoyar a las familias, sin embargo a la hora de detectar a los niños y entrevistarlos, identificaron anomalías e inconsistencias.

“Unos decían que su mamá se llamaba de cierta manera, otros que de otra manera, incluso uno de los niños nos comentó que sus papás habían muerto y que andaba con su primo”, declaró el coordinador Chin.