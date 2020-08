Ha salvado Covid a ‘Kiko’ de la cárcel: Gobernador

Meter a la cárcel por primera vez a un ex gobernador de Baja California es el propósito de Jaime Bonilla Valdez, mandatario estatal, quien compartió el balance de los logros y pendientes durante su administración en exclusiva para EL IMPARCIAL.

Tres temas torales resaltaron: El primero, que Francisco Vega de Lamadrid, ex gobernador panista, y su esposa Brenda Ruacho de Vega pisen la cárcel por un presunto desvío de recursos multimillonario.

Destaca la pugna con el Gobierno federal por la regularización de carros chocolates en la Entidad; así como la confrontación con el Poder Judicial y sus magistrados, al calificarlos de muy caros y poco productivos.

R: Prometió a Francisco Vega tras las rejas ¿Lo sostiene?

G: Sí, pero no contábamos con la pandemia, que lo ha salvado tres meses, eso no quiere decir que no va a la cárcel, él y su esposa, porque los dos tienen cuentas que aclarar, él con 1700 millones de pesos (MDP), y ella como con 25 MDP del DIF.

R: ¿Lo logrará antes de que acabe su administración?

G: Ese es mi propósito, eso prometí y vamos a buscar lograrlo, yo creo que sí, no está empantanado, está la pandemia y cerraron los juzgados, por más que pedí a los juzgados que abrieran, no quieren abrir.

MAGISTRADOS

Uno de los grandes problemas de Baja California es el Poder Judicial, está sobrepagado y con muy poca producción, arremetió el Gobernador, haciendo alusión a los magistrados y el Consejo de la Judicatura.

“Se convirtió en una agencia de empleos, el trabajo sucio de los magistrados, que se pongan a trabajar los magistrados, y si no quieren, que se vayan a su casa, pero han puesto mucha resistencia para integrarse a la comunidad a hacer su trabajo, arguyendo que son vulnerables”, aseveró.

“El Poder Judicial no se ha puesto las pilas, yo estoy muy decepcionado de eso, lo he dicho varias veces, deberían de estar trabajando”, mencionó.

Calificó de panistas a quienes argumenten que el mecanismo para asignar a un magistrado a través de una terna presentada por el gobernador sea un retroceso, ya que el método anterior implicaba una convocatoria y exámenes.

“Eso dicen los panistas porque tienen incrustado a todo el mundo, pero con ellos ahí, cuando va a ir a la cárcel Kiko, su gran preocupación es que no van a poder proteger a su ex gobernador, con el que se habían apalabrado, que se pongan a trabajar en lugar de quejarse”, invitó.

La garantía para que no se preste a nombramientos por compadrazgos, dijo que es la transparencia, y los requisitos serán que no haya pertenecido a algún partido, y que cuente con una trayectoria limpia.

“El sistema judicial está descompuesto y hay que cambiarlo, hasta el fondo, hasta el tuétano”, aseveró.

CENSO EN PUGNA

No hay una garantía de que se regularicen los carros chocolates en Baja California, debido a que la Secretaría de Hacienda federal se resiste a aceptar el bosquejo de decreto, explicó Bonilla.

“Hay mucha resistencia, no de la Secretaría de Seguridad, porque a ellos les interesa el tema de seguridad, sino de la Secretaría de Hacienda por el tema de recaudación, entonces cada vez que le dices a Hacienda algo que les vas a costar, es muy difícil sacarles una condonación”, comentó.

“Ellos creen que es una competencia desleal, lo que no toman en cuenta es que es un problema social y de inseguridad, creo que va a salir algún tipo de decreto, si no importarlos, poder registrarlos para saber quién los trae, porque el 85% de los crímenes en vehículos es en indocumentados”, destacó.

“Nosotros creamos el Instituto de Identidad Vehicular, el cual, ahora me doy cuenta que no está de acuerdo (el Gobierno federal), no está de acuerdo en muchas cosas, pero vamos a seguir adelante con eso”, explicó.

“No nos intimidamos porque piense un secretario que estamos tomando atribuciones que no nos corresponden, y no me importa con quién me tenga que pelear en la Federación porque eso ya lo sabe el Presidente, y no es común que un Gobernador vaya y se dé de topes, pero yo sé que eso es lo correcto, y si tengo que ir y emprender una discusión fuerte”, compartió.

R: ¿Cuáles son sus logros y pendientes?

G: Para que yo diga logros míos sería muy soberbio, son del equipo, he tenido uno muy bueno desde que iniciamos la administración, la cual demanda siete días de la semana, 18 horas de trabajo le pido a cada secretario, con menos hacemos más.

El principal logro es la cohesión entre el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, caminando al mismo son, ese es el éxito de que las instituciones vayan mano a mano, declaró.

Dentro de los 100 compromisos del Gobernador dijo que han cumplido 76, tras nueve meses de trabajo, el objetivo es llegar a los 90; otro logro es que considera que el Gobierno supo lidiar con una pandemia nunca antes vista.

El principal asunto pendiente será la carretera de cuatro carriles que planeó construir de Ensenada a Guerrero Negro, ya que no le alcanzará el tiempo ni el presupuesto, cuando menos la iniciará, comentó.

R: ¿Cómo cambió el plan con la reducción a dos años de gobierno?

G: Yo uso una analogía de un hombre muy sabio que se llamaba Vince Lombardi, cuando perdió un Super Bowl en la yarda uno, le preguntan que cómo se sentía que hubieran perdido, él decía: “No lo perdí, lo que pasa es que se me acabó el tiempo”.

“No es que no estemos trabajando duro para terminar, se nos acaba el tiempo, es una tristeza, sin embargo yo tengo mucha confianza que este gobierno de transición, creo que habrá seguimiento en los proyectos de Jaime Bonilla”, deseó.

R: ¿Cómo afectó la pandemia a la administración?

G: Nos hemos puesto las pilas al 1000%, para llevar medicina y servicios médicos gratuitos, que prometimos desde la campaña, desde antes de que existiera el Insabi (Instituto de Salud y Bienestar).

Se minaron los proyectos del Gobierno, desde la federalización de la salud, la educación y la seguridad, hasta algunos puntos del Gobierno Estatal, declaró el mandatario estatal.

CHEQUE A UABC

Para el 1 de noviembre, el gobernador prometió que entregará un cheque por mil 700 millones de pesos (MDP) a la UABC, cantidad que saldaría el adeudo histórico que tenía el Poder Ejecutivo.

Dijo que luego de platicar con el rector de la UABC, revisaron el tema del donativo de un edificio de Gobierno, el cual llamará Centro Educativo Médico, ya que hay un interés de aumentar la matrícula de medicina.

“Con eso saldamos el adeudo histórico que nos heredaron los panistas, con el propio recurso del Gobierno, el Gobierno genera suficiente, tenemos que ser conscientes de la austeridad, porque se vive en la medianía”, comentó.

A pesar de la reducción en la deuda del Estado, siguen pronunciándose inconformes grupos de pensionados y jubilados, así como el magisterio, el Gobernador precisó que en muchos casos reclaman pagos sin tener los expedientes.

“Nunca nos hemos rehusado a pagar, hemos pagado miles de millones, ya no protestan los maestros, a lo mejor en el chat reclaman”, comentó el Jaime Bonilla.

El sistema de pensiones es una cuesta arriba, por ello se debe renegociar, pero para ello se debe saldar el adeudo, esto había sido ignorado por las pasadas administraciones.

“Ahora sí les podemos pagar a los maestros, a los proveedores, hemos pagado 5 mil MDP de los 34 mil que heredamos, con los recursos que se generan a pesar de la pandemia, para todo alcanza cuando no se lo roban”, argumentó.

R: ¿A qué se deben los altos índices de criminalidad?

G: Dicen que la percepción es todo, auque no sea el caso, la Fiscalía ha logrado reducir la criminalidad, pero sigue estando alta, si comparamos el 2019 con el 2020, ha bajado 18% los homicidios, no ha bajado el robo de casa o autos.

“En homicidios desgraciadamente sigue estando alto, siento yo que la Guardia Nacional ha hecho buena coordinación con la Guardia Estatal, así como los ayuntamientos, pero hay mucho que hacer”, declaró.

MEXICALI VS TIJUANA

Al cuestionarlo sobre la prioridad en obras para Tijuana donde su magnitud no se compara a las emprendidas en Mexicali, precisó que a la capital se le destina más que otros municipios desde una óptica proporcional a la población.

“Hay que comparar naranjas con naranjas, lo que se le está dando a Mexicali es mucho más que a la parte proporcional de Tijuana, si tomas en cuenta per cápita su ciudadanía”, declaró.

“Tijuana es una ciudad con muchísimos problemas, aquí también hay, pero no al grado de una ciudad que concentra el 55% de la población de todo el Estado, Tijuana es como una Ciudad de México pequeña con la característica de una frontera que hace todo más complicado”, declaró.

R: ¿Qué significó echar atrás el decreto de la caseta?

G: Aceptaron todas mis condiciones, el decreto era porque no aceptaban las condiciones, no querían hacer caso, al secretario de Comunicaciones no le importaba Baja California, y tuve que sacudir el árbol.

“Se pusieron muy nerviosos en México por eso, y dijeron ‘ok, quita tu decreto, y se hará lo que quieres’, no era lo que yo quería, era lo que los bajacalifornianos querían, al final del día sí lograste que no le cobraran a los residentes, esas plumas se levantaron”, dijo.

Aseguró que la caseta la van a mover en un año, mientras tanto el acuerdo es que las plumas se deben mantener arriba y no se le cobre a nadie.

R: ¿Hugo López Gatell debe mantenerse en el cargo?

G: Sí, yo he tenido mis diferencias, pero no a ese grado, diferencias de que la contabilidad no era

la misma, pero el manejo de López Gatell es el adecuado, yo no veo que sea más que politiquería el estarle pidiendo la renuncia, es una aberración.

“El señor no creó la pandemia, es como si te enojas con el doctor porque no seguiste las instrucciones y no te aliviaste, no es el doctor Gatell el que va a solucionar, vamos a ser nosotros mismos si seguimos el protocolo”, explicó.

“Más que político es un golpeteo hacia el Presidente, yo respaldo el trabajo que está haciendo, porque hemos logrado bajar la pandemia siguiendo las instrucciones del doctor Gatell”, opinó.

R: ¿Cuáles son sus aspiraciones políticas; alcaldía o gabinete presidencial?

G: El Presidente me ha invitado en varias ocasiones, prefiero no comprometerme a nada porque también tengo familia, y si me comprometo a algo es por completo, la alternativa que tengo es regresar

a mi senado, si de ahí puedo seguir apoyando a mi Estado lo haría, lo pienso por irme a México otra vez.

“Si hago un buen trabajo, voy a garantizar que haya seguimiento a mis proyectos, la Alcaldía de Tijuana no está en mi cuadrante, eso... el tiempo tendría que determinarlo, soy senador con licencia y pienso que lo que más va a necesitar el Estado es una verdadera representación”, declaró.

R: ¿Cambió su relación con AMLO?

G: Claro que ha cambiado, ahora es Presidente, tiene que cambiar ¿no?, pero con el mismo respeto y cariño de toda la vida, él vino aquí a Mexicali, y él mismo dijo que era su amigo, siempre será de respeto.

“Incluso ahora que salió lo del decreto que emití, no lo tomó personal, él sabía que era algo que necesitaba, y optó por dármelo, lo único que dijo ‘ya no firmes más decretos’, entonces siempre mi admiración al hombre más honesto y trabajador que llegó a la Presidencia en la historia de México”, compartió.

“Ahora, no podemos estar de acuerdo en todo, por ejemplo él lleva a un equipo de beisbol, y yo a otro, y esa siempre es una discusión, yo le voy a los Yankees, se enoja, él le va a San Luis, son ese tipo de diferencias, no ideológicas”, comparó.

CAMPAÑAS

El Gobernador reconoció que hay muchos interesados en ser el próximo candidato de Morena para ser su sucesor, sin embargo, no es necesario ser fundador del partido para ser aspirante, solo se necesita comulgar con los valores del partido.

“En esta administración hay bastantes gentes, hombres y mujeres, que pueden representar dignamente a su partido, no tengo favoritos, pero sí puedo decir que distingues en capacidad, todos son colaboradores y los quiero mucho a todos, será el partido quien elija”, declaró.

R: ¿Por qué no informó de su contagio antes de que lo ventilaran?

G: Mario es muy chismoso, para empezar, ok, yo no sabía que era Covid, cuando me dio, en enero, y el doctor me dijo que era una sinusitis aguda, traía una tos muy fuerte, me dieron todos los síntomas, pero todos los días trabajé.

“Supe hasta después que me hicieron la prueba de los anticuerpos, y salí positivo, la conclusión fue que me había dado, no era una situación de decir o no decir, o hacerte la víctima, o aislarte, simplemente no se trataba de no decirle a la gente”, aclaró.

Bonilla Valdez concluyó que lo que más le gusta de ser gobernador es la capacidad para hacer muchas cosas por el Estado, siendo una actividad que le ha generado una gran satisfacción.

EN UNA FRASE DESCRIBA A:

•Andrés Manuel López Obrador: Orgullo

•Alfonso Durazo: Honesto

•Hugo López Gatell: Conocedor

•Kiko Vega: Corrupto

•Arturo González Cruz: Funcionario

•Marina del Pilar: Digna

•Jorge Hank Rhon: Covid

•Gustavo de Hoyos Walther:(Tengo varios)... ni fu ni fa

•Gustavo Sánchez: Beato

•Jorge Ramos: Una vergüenza

•Jesús Ruiz Uribe: Luchador

•Alejandra León:Oportunista