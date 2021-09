Grito de Independencia será en Mexicali sin multitudes

Se realizará un evento de Grito de Independencia en Mexicali sin convocar a la población y en austeridad, precisó el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez.

“Como había dicho, el Grito será en Mexicali, será austero, no habrá evento, no vamos a convocar a gente, porque no queremos reuniones multitudinarias, será mañana en la noche”, informó el Gobernador.