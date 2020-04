Ser uno de los mejores lanzadores del Club Águilas de Mexicali y conseguir el pase a los Juegos Olímpicos con México, fueron parte de las experiencias que vivió el pitcher, Eduardo Vera, en la reciente temporada.

De igual manera, el nacido en Mérida, Yucatán, concluyó hace unos meses su etapa con los Piratas de Pittsburgh y firmó con los actuales campeones de las Grandes Ligas, los Nacionales de Washington.

El segundo semestre del 2019 fue de muchos cambios para el joven de 25 años de edad, no obstante, su desempeño en el montículo provocó que fuera sumamente positivo.

Después de jugar con los Venados de Mazatlán en las campañas 2014-2015 y 2018-2019, Vera llegó a los emplumados para conseguir tres victorias y ninguna derrota, además de una extraordinaria efectividad de 1.18 en la Liga Mexicana del Pacífico.

“Estoy muy agradecido con los Águilas de Mexicali. Desde el principio me sentí como en casa y eso creo que me ayudó para que al final se me dieran buenos resultados”, comentó Vera en entrevista con la organización cachanilla.

Asimismo, en noviembre se convirtió en un histórico de la pelota mexicana, pues formó parte del roster azteca que obtuvo un boleto para las Olimpia-das a efectuarse en Tokio, Japon, durante el 2021.

“Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Representar a México fue increíble”, confesó Vera.

En cuanto a su trabajo en el mejor beisbol del mundo, Vera fue incluido en la lista de invitados a la pretemporada de los Nacionales, lo cual habla de su calidad a la hora de estar en la ‘lomita’.

“Al principio sentí muchos nervios porque todo fue nuevo. Estuve con los Piratas de Pittsburgh durante ocho años y me acostumbré a estar ahí, pero en Washington me recibieron muy bien y es motivante ser parte del equipo campeón”, subrayó.

Eduardo Vera es uno de los mejores lanzadores mexicanos de la actualidad y por ende, tiene mensajes que le pueden servir a los jóvenes que buscan un lugar en el beisbol profesional.

“Lo más importante es perseguir los sueños, saber lo que quieres y trabajar para conseguirlo. Nunca me consideré el pelotero con más talento pero siempre trato de ser el último en salir del entrenamiento y el que más fuerte hace las cosas”, sentenció.

FICHA TÉCNICA

Nombre: EDUARDO VERA

Fecha de nacimiento: 3 DE JULIO DE 1994

Lugar de nacimiento: MÉRIDA, YUCATÁN

Posición: LANZADOR

Bateo/pitcheo: DERECHO/DERECHO

Peso: 88 KILOGRAMOS

Estatura: 1.88 METROS