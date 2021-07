“Gracias, ya puedo dormir en lo fresco”

Con un semblante de agradecimiento y ganas de seguir adelante, es como se encuentra la señora Gloria Mujalca, quien después de una entrevista con LA CRÓNICA, pudo ser testigo de la solidaridad y apoyo de los mexicalenses al recibir un nuevo equipo de refrigeración y despensa para su casa.

La señora quien vivía bajos las altas temperaturas en su domicilio de Portales 5, comentó que todo empezó a tomar mejor semblante cuando un joven de nombre David se ofreció a ayudarla, y le mencionó que le estaban llegando mensajes de otras personas que querían aportar con algo de apoyo.

Expuso que al escuchar esas palabras no podía creerlo, pues no se imaginó que el llamado de ayuda sería tan rápido, haciendo que su casa se iluminara gracias a la buena voluntad de la gente.

“La verdad me impresionó saber que la gente vino y me ayudó y me trajeron una refrigeración que la verdad no saben como la necesitaba, ya hasta me da frío y eso se siente muy bien”.

“También hubo personas que me trajeron despensa, pañales, cosas que me hacían falta, por lo que de verdad, me encuentro muy agradecida con todos ustedes, esperando que estas bendiciones se les pueda multiplicar más”, explicó.