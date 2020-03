Gobierno federal destruye confianza a inversionistas nacionales y extranjeros: CCE

La negación de los permisos subsecuentes de Conagua a la empresa Constellations Brands para continuar con la construcción de su planta cervecera en Mexicali, fue una decisión tomada por parte del Gobierno Federal, la cual es arbitraria, autoritaria y unilateral; violenta la legalidad y el Estado de Derecho; daña a la comunidad y a los trabajadores y es una pésima señal hacia la sociedad y el mundo de que las reglas democráticas no se respetan en México.

La empresa había cumplido con todos y cada uno de los permisos y obligaciones que el Estado le solicitó y no existe ninguna razón que justifique la cancelación de la obra, la cual se trata de una inversión privada y extranjera, que tenía todos los permisos en regla y que estaba en proceso avanzado de concluirse, la decisión también violatoria del Tratado de la libre comercio de América del norte y el futuro TMEC, señala el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), por medio de un comunicado.

El gobierno federal está empeñado en destruir la posibilidad de generar confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros lo que finalmente afectará a la población más vulnerable de nuestro país, que tendrá menos acceso a oportunidades de empleo y bienestar.

La discusión sobre el uso del agua en Mexicali ha sido manipulada con datos incorrectos por parte de activistas y autoridades malintencionados. La planta en cuestión utilizara solo el 0.2% de los recursos hídricos de la localidad y además cuenta con mecanismos para tratar y devolver el agua utilizada para uso agrícola.

La consulta que se efectuó el pasado fin de semana no contó con ningún sustento jurídico; se realizó sin ninguna de las previsiones que marca la ley para consultar a la ciudadanía y de ninguna manera puede ser vinculante.

Sin ninguna garantía de neutralidad ni objetividad, sólo consiguió la participación de un porcentaje menor al 5% de los ciudadanos. Peor aun, se realizó en un contexto que atenta contra la política de la sana distancia en el que a la vez se pedía a las personas no salir de sus casas a fin de evitar la propagación del Covid-19

Las consecuencias de esta decisión no solo afectarán a los habitantes de Mexicali, sino al país entero, la señal que manda a México al mundo es que no se respeta la ley y que no existe garantía alguna para quienes busquen intervenir, generar empleo y desarrollo en nuestro país.