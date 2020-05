Gobernador pide cerrar panteones y no visitarlas en día de las madres

MEXICALI,B.C.-El gobernador de Baja California, pidió a la población, no visitar a sus progenitoras en el Día de las madres; y a los Ayuntamientos, cerrar los panteones, con el fin de evitar concentraciones en la temporada más crítica de contagios por Covid-19.

“Vamos a pedirle a los presidentes municipales, porque es una jurisdicción de municipio, que los mantenga cerrados, porque ahí hay tremendas aglomeraciones, particularmente en el día de las madres, y nos vamos a hacer daño si lo hacemos”, explicó.

“Una recomendación porque he visto muchos comentarios sobre el 10 de mayo, hoy en la mañana el señor presidente abordó ese tema, y es no vaya con su mamacita, no hay que ir a darle el abrazo, hay que mandarle saludo, pero esperarse para que no exista una posible transmisión del virus, si es que ustedes lo tienen y no saben”, comentó.

Reiteró que Baja California está en la época más crítica de la pandemia, por lo que hay que cuidar a las madres y las familias, de lo contrario, se podría perder el control de la pandemia.

El problema de la epidemia es que pueden tener la enfermedad, sin algún síntoma, por eso hay que mantenerse alejados ese 10 de mayo, abundó.