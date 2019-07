Gobernador dice estar tranquilo aún sin liquidar deuda de corto plazo

A pesar de que en pocos meses el Gobernador del Estado debe de entregar la administración con una deuda a corto plazo en cero, Francisco Vega de Lamadrid se dice confiado, puesto que no se trata de un tema de corrupción.

El Gobernador justificó que si no han liquidado la deuda a corto plazo es por la falta de recursos federales. Independientemente de las causas, esto podría acarrear consecuencias legales, no obstante, asegura que no es un caso de corrupción.

Vega de Lamadrid, recordó que si pidió créditos a corto plazo, fue para que el semestre pasado se invirtiera en las escuelas y que no se perdiera el periodo escolar.

No había otra, teníamos que pedir el crédito a corto plazo, hemos tenido muchas reuniones con la Secretaría de Hacienda, lo que sí es claro, es porque se pidió y a donde se fue”, reiteró.

“Queremos atenderlo y resolverlo, en cualquier gobierno lo complicado sería saber que entró un peso y no encontrarlo, eso sería corrupción, pero aquí no se perdió nada, se atendieron las prioridades de una necesidad”, justificó.

“Hay que tomar decisiones importantes, por el bien común hay que tomarlas, imagínense que los paros de diciembre los hubiéramos tenido en septiembre, los primeros que me apoyarían son los padres de los jóvenes que tuvieron clases y no perdieron el semestre”, añadió.

La deuda de corto plazo asciende a 2 mil 900 millones de pesos, que es lo que asegura que no llegó de recursos federales, y todavía hay que hacerle frente a los pagos de maestros para este año.

“Estos recursos que habían llegado en todos los sexenios pasados, se les dice recursos extraordinarios, y son irreductibles para la educación”, finalizó.