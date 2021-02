Gobernador descarta vacunarse en EU

El Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, descartó que busque aplicarse la vacuna anti-covid en Estados Unidos, ya que tiene confianza en el sistema de salud mexicano.

“Cada quien elige su destino, yo me voy a vacunar en mi Estado cuando me toque, cuando sea el tiempo que le toque a mi generación, no me voy a vacunar en otra parte”, declaró Bonilla.

Reconoció que tiene la facilidad de trasladarse a Estados Unidos, y aplicársela, pero como gobernador de Baja California, debe poner el ejemplo en la entidad, y atenderse en las mismas instituciones que el resto de la población.

El representante del Poder Ejecutivo, hizo referencia al caso del Comisionado de Protección Contra Riesgos Sanitarios en el Estado, David Gutiérrez, quien se aplicó la vacuna en Estados Unidos.

“Yo deposité mi confianza en el sistema de salud, en Baja California, para mi es de los mejores en México, a mí me dieron dos neumonías, una atípica, quiere decir que estuve muy bien atendido”, declaró.