Tuvo Covid el Gobernador Jaime Bonilla

BAJA CALIFORNIA, México.- El Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, confirmó que desde enero del 2020 se contagió de Covid-19, enfermedad que no le causó alguna complicación como para incapacitarse.

Si bien las pruebas de PCR realizadas a Bonilla, han dado negativo al Covid-19, las pruebas de sangre que determinan si tiene anticuerpos contra el virus, han dado positivo, por lo que aseguran que ya padeció la enfermedad.

“Por allá de enero, ustedes deben de recordar que tuve una tos muy fuerte, y seguido le comentaba al doctor, 'oye traigo esta tos consistente, me duele la cabeza'”, recordó el gobernador de la entidad.

“Estamos hablando de enero, a principios de enero, cuando no se sabía nada de este virus, cuando menos en América, el doctor me llevó al hospital en un par de ocasiones, una vez en San Felipe, porque le decía que me sentía con problemas respiratorios”, declaró.

Los síntomas del gobernador se fueron agudizando, lo llevaron al médico, la enfermedad fue confundida con una sinusitis. Cabe recordar que el primer caso diagnosticado en México fue a finales de febrero, y en la entidad, hasta mediados de marzo.

“Me hicieron todos los análisis, que estaba muy bien, me tomaron el pulso y me decían que todo estaba bien, en otra ocasión, el doctor aquí en Tijuana, me vio medio fatigado, me checaron todo otra vez, me determinaron sinusitis”, explicó Bonilla.

“Cuando se viene en marzo lo del contagio, yo decía, 'muchos de esos síntomas los tuve', claro nunca me tumbo, nunca faltamos al trabajo, yo sentía que era una gripa, una fuerte porque te duelen los brazos, los músculos”, comentó.

“Y sí, yo tuve esos síntomas hace tres meses, me hicieron el examen PCR salió negativo, no tenía, me hicieron el de la sangre, el de anticuerpos, y tenía los anticuerpos, entonces quiere decir que me dio por allá de enero”, reconoció.

El representante del Poder Ejecutivo, aseguró que la enfermedad no fue tan fuerte, como para tumbarlo, pero sí para fatigarlo, lo típico de una gripe o una influenza.

REVISIÓN SEMANAL

Cada semana el Secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, lo verifica para saber si todavía tiene los anticuerpos; hasta la última actualización, aseguró que sigue con ellos, y que mientras los tenga el riesgo de un re-contagio, es menor.

En tres ocasiones le han hecho las pruebas PCR al gobernador, cada una se debió a que se expuso a una persona que tenía Covid-19, reconoció el Secretario de Salud.

FUNCIONARIOS

Fue el Secretario de Economía Sustentable y Turismo (SEST), Mario Escobedo Carignan, quien reveló que él, Bonilla, y otros funcionarios estatales, estuvieron contagiados, durante una entrevista proporcionada al medio de comunicación www.alfredoalvarez.mx.

El gobernador de Baja California, calificó al secretario de la SEST, de “chismoso”, pero aseguró que son un gobierno transparente.

La lista de funcionarios cercanos a Bonilla, que han padecido Covid-19, inicia con Adalberto González, primer Secretario de Hacienda, lo cual fue revelado a mediados de abril.

El actual Secretario de Hacienda, Víctor Manuel González, también fue nombrado por Escobedo Carignan, seguido del ex Oficial Mayor y actual secretario del Agua, Salomón Faz Apodaca.

El actual Oficial Mayor, Octavio Hilton Reyes, incluso fue hospitalizado en Mexicali, por ser un caso grave de Covid; el jefe de escoltas del Gobernador, Rigoberto Rodríguez, falleció por Covid-19.

La secretaria de la Honestidad y la Función Pública, Vicenta Espinoza Martínez, el secretario particular del Gobernador, nueve casos en la Secretaría del Trabajo y dos casos más en la SEST, fueron los nombrados en la lista de contagios de Escobedo.

Cabe recordar que también falleció la directora del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, Gloria Elena Ceballos Padilla, dependencia donde se registró un importante brote.