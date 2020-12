Gobernador con neumonía pero en mejoría: Secretario de Salud

Tras una revisión del titular de la Secretaría de Salud, al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, reportó que si bien hay una mejoraría, no está fuera de peligro, derivado de una neumonía por Covid-19.

El secretario Alonso Pérez Rico, explicó que el gobernador Bonilla, tiene buenos signos de salud, y la enfermedad está bajo control, sin embargo, debe seguir en resguardo y bajo tratamiento.

“El día de hoy el gobernador amanece en un Estado de salud bastante estable, sus signos vitales están bastante normales, su presión es 120 sobre 82, un ideal”, comentó el doctor Pérez Rico.

“la saturación de oxigeno está a un 97%, afortunadamente no tiene fiebre, y adicional a la sintomatología, no ha presentado dolor de cabeza, dolor de cuerpo, ya no tiene sintomatología de ninguna”, explicó.

“La anosmia se está disipando, ya está presentando mayor percepción de olores y sabores, su evolución es favorable, sin embargo tengo que aclarar, sigue teniendo neumonía viral por Covid, está en una situación delicada, está recuperándose, no está recuperado”, dijo.

“Tiene neumonía por Covid-19, no está fuera de peligro, pero tiene una evolución muy favorable”, explicó el experto en salud.

El doctor Pérez Rico, añadió que el representante del Poder Ejecutivo, está siendo tratado con antiinflamatorios potentes, y otros medicamentos para evitar co-infecciones que pudieran complicar su cuadro.