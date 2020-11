Gobernador asegura que no quiere mandar sobre municipios

Tras la iniciativa presentada en el Congreso, que permite al Poder Ejecutivo, elegir la terna de alcaldes suplentes, el Gobernador de Baja California, rechazó que esté intentando mandar sobre los municipios.

Durante su transmisión en vivo del Gobernador, fue cuestionado sobre por qué quiere decidir quién gobierna en los municipios, rechazó que esa sea la intención, y que por ley le corresponde a la suplente, haciendo alusión al caso de Tijuana y su alcalde Arturo González Cruz.

“La preocupación es que nombra a la suplente, luego regresa, quita la licencia, y ahora parece ser que va a poner a una persona que no es la suplente, eso es lo que no estamos de acuerdo, no, adelante con la independencia de los poderes”, declaró Bonilla.

“Lo único que yo quiero es que se pongan a trabajar, porque eso de que pide licencia, se va de vacaciones, se va a Las Vegas, y luego regresa, es una falta de seriedad”, declaró el representante del Poder Ejecutivo.

El mandatario estatal añadió que la gente está muy molesta e inconforme con lo que está pasando en Tijuana, ya que no es tiempo de que el alcalde González esté pidiendo licencia.

El Gobernador reconoció que él mismo también pidió licencia cuando fue diputado y senador, pero que en ambos casos, había una misión de por medio, que era formar al partido Morena, y en la segunda ocasión para ser delegado federal del Estado.

“Si van a pedir licencia que lo hagan, pero que no tengan que imponer a una persona de su interés, esa es una posición electa, tiene que ser la suplente, en este caso la mujer que fue electa con él”, concluyó.