Genera confusión aplicación de vacuna

La vacunación que se tenía programada para hoy en las instalaciones de FEX fue modificada de última hora y ahora serán tres los puntos de vacunación en los que podrán acudir hoy los mexicalenses.

Jaime Rojo, delegado del Gobierno Federal en Mexicali, salió del FEX, para pedirle a los presentes que esperaban claridad en la logística, que fueran comprensivos y respetuosos, ya que los ánimos se estaban caldeando.

El delegado federal en Mexicali, precisó en resumidas cuentas, que sí se aplicarán las 3 mil vacunas, pero los puntos de vacunación serán en el Centro de Salud Santa Isabel, Cobach Baja California, y Cecyte Xochimilco.

Rojo declaró que para acabar con la medida de saturación que se dio por un mal manejo de redes sociales, fueron a entregar un documento foliado donde les indicarían dónde los van a vacunar.

LA CONFUSIÓN

Tres veces en un día cambiaron las condiciones de cómo realizarán la vacunación anti-covid en Mexicali, derivado de las diferentes versiones de los tres órdenes de Gobierno, mismas que caldearon los ánimos entre los mexicalenses que hacían fila.

Primero la Secretaría de Salud anunció que realizarían la mega vacunación en el FEX, a medio día la Federación dijo que se haría hasta el miércoles, mediante un boletín el Estado reiteró la vacunación en el FEX, y para en la noche, el municipio señaló que no se vacunaría en el FEX.

La alcaldesa Marina Del Pilar Ávila Olmeda, apareció durante la noche del viernes en el FEX para pedirle a la gente que se retire, ya que la jornada se cambió para el Centro de Salud en la colonia Santa Isabel.

La alcaldesa de Mexicali, habló con la multitud, la cual se mostró molesta por la confusión en las instrucciones de las autoridades de los tres niveles de Gobierno, quienes habían anunciado las 3 mil dosis para el fin de semana en sábado y domingo.

HICIERON FILA DESDE EL JUEVES

Esperando asegurar un lugar en la vacunación anti-covid, hubo personas que acudieron a realizar fila desde dos noches antes de la jornada, impulsados por la información que se iba conociendo sobre la aplicación de la vacuna en las instalaciones del FEX, pero de última hora cambió a la colonia Santa Isabel.

“Relevamos a mi hija, nosotros llegamos en la mañana, pero desde anoche aquí durmió mi hija, ella llegó aquí como a las 12 de la noche, ayer” aseguró Ernesto Torres “aquí también vamos a dormir nosotros, por el lugar”.

Ernesto y su esposa, Ana Victoria, fueron los primeros mexicalenses en llegar a hacer fila a las afueras del FEX Mexicali, con intención de obtener la vacuna contra la Covid-19.

Ambos se registraron en la página de Internet habilitada por las autoridades para la vacunación, sin embargo, aseguraron que no dejarían la fila sin tener la certeza de que se les aplicará la vacuna prometida.

“Si nos van a vacunar y vamos a estar bien, adelante, tenemos que estar sacrificándonos un poquito para poder estar” señaló Ana Victoria. De la misma opinión fue Rosa Amelia Beltrán, quien desde las 5:00 de la mañana estuvo al pie del cañón guardando su lugar en la fila para las vacunas e insistió en permanecer en la fila hasta que le apliquen la vacuna.

“Estamos esperando la vacuna, tenemos meses esperando la vacuna porque es una esperanza de vida, somos afortunados de que ya llegó, y ahora viene un policía y nos quiere correr porque estamos en una línea roja, que ilógico” puntualizó “todo el mundo se va a quedar” Entre quienes esperaban en la fila, algunos resguardados en sus vehículos y otros ya acomodados en sillas plegables en los camellones, estaba Gloria Pugas, quien desde las 7:00 de la mañana apartó su lugar.

Gloria y su madre buscaron, sin éxito, acceder a una vacuna en las jornadas de vacunación del Valle de Mexicali, por lo que esperan ahora poder lograr un espacio.

“Por mi mamá que tiene 84 años y que a ella y a mi ya nos dio, y a mi me dio bien fuerte, ya quiero que me vacunen” dijo.

A pesar de que algunos ciudadanos decidieron retirarse a lo largo del día, la fila de vehículos creció de forma importante durante toda la mañana y tarde del viernes, alcanzando alrededor de las 2:00 de la tarde ya se encontraba en Río Nuevo y avenida Zacatecana, a pocos metros de la intersección con Lázaro Cárdenas.

SEÑALAN CIUDADANOS FALTA DE ORGANIZACIÓN

Humberto López Barraza de 69 años, se expresó molesto por la falta de organización, ya que autoridades federales y estatales estaban dando instrucciones distintas, lo han apuntado cuatro veces para recibir la vacuna, sin éxito.

“Siempre al final se acaban las vacunas, hoy lo intento, hay más de 400 carros donde hay gente muy mayor, muy delicada”, declaró López Barraza.

“Llegamos desde las 6:00 de la mañana, y resulta que llega una brigada a desbaratar la cola, tomaron datos, pero no te dan un comprobante de que hiciste fila, yo llevo cuatro veces que he llenado ese formato y nunca me han hablado”, compartió López.

El señor Héctor Muñoz Estrada, comentó que llegó de las 7:00 horas, era el número 34 y casi todas las personas que estaban frente a él, se fueron cuando los federales llegaron a convencerlos de que no habría vacunación hasta el miércoles, prevaleciendo así la desorganización.

“Aquí estamos esperando, nos dicen una cosa, y luego nos dicen otra, no sabemos exactamente, pero aquí estamos aguantando, mucha confusión, uno de los federales nos dijo que no habría vacunas hasta el miércoles, luego una persona subdelegada de salud, dice que sí”, comentó.

“Muy mal organizado, yo pensaba que iba a ser como en la Ciudad de México que lo están haciendo así por apellidos, hubiera estado bien para que no nos juntáramos tanto, y lo hubieran hecho en varios lugares”, comentó Rosa Osorio Grijalva.

REALIZAN FILA DE HASTA 4 KILÓMETROS

Alrededor de cuatro kilómetros de fila vial se formó desde 24 horas antes de que iniciara la vacunación anti-covid en el FEX.

La fila de vehículos a través de Río Nuevo, por poco y llega hasta el bulevar Lázaro Cárdenas.

Los mexicalenses al enterarse de la jornada de vacunación, acudieron preparados, con alimentos, sillas, y cobijas, pues la espera sería muy larga, algunos se organizaron por guardias, para estar en el vehículo durante ciertas horas. Incluso había familias completas haciéndose compañía para lograr un espacio entre las 1 mil 500 dosis del laboratorio Pfizer, para los integrantes más longevos.