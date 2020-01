Gasolina sube por impuesto federal

MEXICALI, B.C.- Desde el sábado de la semana pasada gasolineras en Mexicali reportaron un alza en los precios de las gasolinas regular y Premium, derivada del aumento al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS).

Rubén Márquez Espinoza, presidente de la Asociación de Gasolineros de Mexicali, indicó que este aumento corresponde a alrededor de 40 o 45 centavos en el caso de la gasolina regular (magna) y de hasta 60 centavos en la gasolina Premium.

Este incremento proviene directamente de los proveedores de gasolina, explicó el entrevistado, por lo que afectó a nivel nacional. Sin embargo señaló que de momento no se espera una nueva alza en los precios de los combustibles, sino que se mantendrá la variación normal que se da diariamente en los precios.

IMPUESTO ESTATAL NO SE REFLEJA EN PRECIO

Sobre la aplicación del impuesto estatal a las gasolinas, señaló que este aún no ha sido reflejado directamente en el costo a la población.

“La verdad es que en ese tema los gasolineros de Mexicali en particular hemos sido muy cuidadosos o temerosos, no se como lo podamos decir, en no querer impactar el precio por el tema de la fuga de consumidores”, admitió.

De aplicarse al costo al público el cobro de este impuesto, señaló Márquez Espinoza, esto representaría alrededor de 45 centavos más al precio actual, con variaciones de una gasolinera a otra.

SACRIFICAN UTILIDAD

“Lo que están ahorita sacrificando es la utilidad, prácticamente 50% de la utilidad se está yendo ahí, se están arriesgando”, aseguró.

Según indicó el empresario, de momento no se ha dado un acercamiento con el Gobierno del Estado para tratar el tema. Asimismo, se comentó que la cuestión de los impuestos estatales se está revisando ya con abogados.