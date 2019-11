Gana segundo lugar Víctor Medinafotoperiodista de Grupo Healy

Ciudad de México (GH).- El fotoperiodista Víctor Medina Gorosave de Grupo Healy obtuvo el segundo lugar en la categoría Fotografía y Caricatura del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter.



El fotoperiodista fue galardonado por las fotografías “Rosa y Steven”, “Un llamado de auxilio” y “Atrapado en el Muro” publicadas en La

Crónica de Mexicali, Baja California.



“Es un premio muy importante porque se reconoce el trabajo que se hizo y se sigue haciendo en la frontera norte, Tijuana y Mexicali, siempre trabajando con la idea de humanizar la situación, reflejar las emociones que me tocó vivir y tratar de mostrar lo más duro del fenómeno migratorio”, dijo Medina Gorosave a Grupo Healy.

El fotógrafo destacó que además ganar un premio es gratificante pero no es lo importante.“Lo importante es poderle hablar a la gente con la verdad y que esa misión del periodismo pueda llegar más lejos”, consideró.En primer lugar fue para Guillermo Arias Camarena por "La Caravana", publicada en The New York Times.Y el tercer lugar lo obtuvo Luis Alberto Aranda Ramírez por "Turistas en el muro", publicada en Noticias Ya.

Carmen Aristegui, presidenta del jurado, destacó la calidad de los trabajos.El premio también galardonó periodistas en otras dos categorías: Prensa Escrita yRadio y Televisión.En total se recibieron 300 propuestas.“Es una experiencia muy estimulante saber que los periodistas en México están dispuestos a hacer su trabajo”, dijo Aristegui.Aristegui recordó a los periodistas asesinados en México como un pendiente del gobierno actual.