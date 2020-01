Gana medalla de bronce en Olimpiada Mexicana de Matemáticas

Con ganas de seguir aprendiendo en el mundo de las matemáticas, José David Barraza Mendoza, de 17 años, comentó sentirse orgulloso de haber obtenido la medalla de bronce en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas.

El joven estudiante del Cecyte “Las Misiones” expresó que el evento ocurrió durante el mes de noviembre de 2019 en la Ciudad de México, donde se disputó la presea contra jóvenes de otras entidades del país, lo cual lo hizo sentir muy orgulloso.

“Para ser sincero no imaginaba llegar tan lejos, pero el haberlo hecho y confiar en mi, hizo que se pudiera realizar lo que creí imposible”, comentó.

GUSTO POR LOS NÚMEROS

José David, quien mostraba su medalla, expresó que llegar a ese punto no había sido cosa fácil, pues se remontó a la época de la primaria cuando sintió que era bueno en las matemáticas.

Expuso que al principio sentía que solo era una habilidad, pero al llegar a la secundaria, fue donde sus profesores le enseñaron una manera distinta de ver los números. “Yo siento que ahí fue el momento donde ya me empezaron a gustar mucho para después seguirme desempeñando en el área.

“Así que cuando entré a la preparatoria y supe de este concurso pues me metí, ya que no tenía nada que perder”, comentó.

PREPARACIÓN

David expresó que para ese concurso tuvo que pasar un año de preparación, pues cuando hizo el examen no le dijeron exactamente de que era la prueba. Indicó que se enteró con el tiempo, razón que lo hizo dudar un poco del resultado pero demostrando que podía seguir adelante.

“Para ser sincero no creí estar pasando cada etapa, yo se que hice mi mejor esfuerzo, así que mi ánimo subió por darme cuenta de mi potencial. “Así con el tiempo estuve preparándome tanto en la escuela como en Tijuana, donde tenía que estudiar para la prueba final, que era el concurso nacional”, indicó.

CONCURSO NACIONAL

El joven estudiante expresó que ese año le sirvió para reforzar todo lo aprendido y viajar por primera vez a Ciudad de México donde sería el concurso. Señaló que quizá como cualquier otro joven de su edad, sintió nerviosismo tanto por el viaje como el concurso, pero trató de poner a prueba lo dicho por sus profesores, que era dar todo su empeño en el procedimiento.

“En ese concurso miden mucho la capacidad de poder resolver los problemas, por lo que mis entrenadores me decían que me enfocara en dar mi mayor esfuerzo. “Así que debo agradecer a mi profesora Brenda López, pues fue ella quien me inscribió en esto y Brenda Ceceña quien estuvo a cargo de la organización”, mencionó.

APOYO A CONCURSANTES

Daniel, quien está por ingresar a la universidad, ag regó que ya no podría con cursar en otro certamen por su edad, pero que le gustaría ayudar a quienes quieren intentarlo.

Comentó que ha sabido de personas que luego de un concurso se vuelven mentores para que más compañeros puedan llegar igual o más lejos que él.

“Fue un orgullo bastante grande poder representar a mi escuela, a mi ciudad y mi Estado, pues era cuestión de actitud ya que la prueba era bastante difícil.

“Así que agradeciendo a todas las personas que me ayudaron, me gustaría poder ayudar ahora a otros chicos a estudiar y prepararse para el examen, ya que es una gran experiencia”, comentó.