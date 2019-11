Gana Falco Emmy internacional

La serie producia por Amazon Prime Video, ‘Falco’, donde aparece el actor cachanilla Hoze Melendez, ganó un premio Emmy como Mejor Programa de no habla inglés de Primetime. El lunes 25 de noviembre se llevó a cabo la ceremonia de la 47ª Edición de los Premios Emmy Internacional, la cual se celebró en Nueva York, donde se dieron a conocer a todos los ganadores.

La gala conducida por el comediante Ronny Chieng, premia a lo mejor de la televisión producida fuera de Estados Unidos, destacando grandes producciones latinoamericanas.

‘Falco’, es una serie ambientada y producida en México, estelarizada por Michel Brown, Marina de Tavira, Enrique Arreola y la participación del mexicalense Hoze Meléndez, quien compartió en sus redes sociales la noticia.

“¡Ganó Falco! @falcoserie the international Emmy awards @iemmys for Non-English language US primetime program!!!! Felicidades a todo el gran equipo que participa en esta bonita serie!!! Si no la han visto véala en Amazon Prime Video @ primevideomx”, escribió el joven.

Con este reconocimiento, ‘Falco’ es la segunda producción realizada en México que obtiene el Emmy en esta categoría, tan solo después del triunfo de ‘Sr. Ávila’, de HBO, en el 2017.

La trama relata la vida del policía Alejandro Falco (Michel Brown), que termina en coma después de ser baleado durante una jornada de investigaciones.

Veintitrés años después, el agente despierta solo para encontrar que su esposa (Marina de Tavira) ha iniciado una relación con otro hombre; su hija ha crecido y mudado a otro país y su compañero (Enrique Arreola) ha ascendido a un importante mando policíaco.

‘Falco’ está disponible en Amazon Prime Video y se pueden ver todos los episodios en streaming.