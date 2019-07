Gabriel: De las calles al cálido abrazo de un hogar

MEXICALI, Baja California.- “Aquí me siento bien, no sé cuánto tiempo esté aquí pero me gustaría apoyar en la cocina o algo, pues quiero hacer cosas y tener amigos”.

Así es como lo expresó Gabriel Vázquez López, quien a sus 27 años de edad y después de haber estado en condiciones de calle por 12 años, vive desde hace un mes en el Refugio Hijo Pródigo.

La vida de Gabriel para quienes lo hayan visto en la calle, en la zona de la calle Río Champotón y el bulevar Lázaro Cárdenas, donde sus peculiares rastas, le ganaron el apodo del “Bob Marley” o “El piedritas”.

En ese entonces, por su aspecto quizás, se ganó el ser un personaje de la zona oriente de Mexicali, pero para otros, se convirtió en una sombra más, que vive y duerme en el silencio de esta ciudad. Esta es su historia.

RESCATE

Nacido en la ciudad de Tabasco, el joven a la de edad de 15 años huyó de su casa por asuntos familiares, haciendo que su rastro, pareciera verse en distintos puntos del país, hasta dar ante los ojos del director del Refugio.

Santiago Raygoza Cruz, expresó que la historia del joven Gabriel, viene haciéndole eco en la cabeza desde hace tiempo, pues siempre tuvo la intención de ayudarlo.

“Yo llegué a verlo en la calle desde hace 4 años, pero nosotros no podíamos hacer nada, pues para llegar con nosotros, personas tienen que llevar a las personas en situación de calle al refugio, o bien, que ellos vayan por decisión propia”.

Pero el rescate que se había postergado, llegó cuando Gabriel estando en una situación más vulnerable, fue asistido por seguridad pública y personal del propio refugio. “Él estaba ya tirado en el suelo a pleno rayo del sol, lo que hizo que actuáramos lo más rápido posible para que él ya pudiera estar con nosotros”, expresó.

PROCESO DE ADAPTACIÓN

Raygoza Cruz ante a esto, expresó que una vez ya estando en el refugio, los primeros 15 días fueron difíciles, pues Gabriel hablaba muy poco.

“Fue difícil porque al principio decía cosas sobre ángeles o que él era superman, pero ya con los días y gracias a la intervención de un psiquiatra que nos ayudó, empezó a recordar sobre quién era y de dónde venía”, indicó.

BÚSQUEDA DE FAMILIARES

El director del refugio asimismo, y ya al sentir un poco de avance con Gabriel, empezó q recopilar información para buscar a la familia del joven.

“Fue un proceso de estar buscando en facebook los familiares de él en Tabasco, hasta que gracias a un medio de la ciudad, dieron con su familia la cual ya no se encontraba totalmente ahí” “Al tiempo logré hablar con ellos y estaban emocionados pues ya lo daban por muerto, ya que estuvieron mucho tiempo buscándolo en distintas ciudades del país”, mencionó.

Raygoza no obstante, comentó que la familia aún no sabe bien que hacer con él, pues no tienen los fondos suficientes para venir a Mexicali, además que donde viven actualmente, no existen las mismas atenciones hacia personas como su hijo.

“La mamá me dijo que está investigando allá en Islas Mujeres, donde podrían atenderlo pero pues quizás no tendría la misma atención que tiene aquí”, expresó.

NUEVO GUÍA

El director Raygoza aunado a lo anterior y estando a un lado de Gabriel, quien siendo fanático de los dulces no dudo en llevarse uno a la boca, mencionó que estando en el refugio, el joven tendrá el apoyo de todos.

Fortunato, por ejemplo, quien tiene la función de ser consejero y padrino de Gabriel, expresó que ahí, la idea es que quienes llegan, puedan convertirse en mejores personas.

“Aquí cuando llegan se les explican las reglas y uno como consejero está con él la mayor del tiempo, pues nos interesa que su recuperen de los aspectos más golpeados que pudieron haber tenido en sus vidas”

“Estamos hablando desde el aspecto físico, que duerma bien y coma bien, el aspecto mental donde tiene interviene la psicología, y ya en el aspecto social, pues la idea es salir del aislamiento y convivir mejor entre nosotros”, comentó.

TRANSFORMAR VIDAS

Raygoza Cruz por último, indicó que el caso de Gabriel también fue apoyado por instituciones como Sombras de amor y Fundación SOS, quienes junto con ellos desean que toda persona en situación de calle encuentre a su familia.

“La idea es encontrar los documentos y apoyarlos para que puedan reunirse con su familia, sabemos que esto lleva tiempo pero sabemos que unidos podremos darles identidad a las personas que se encuentren en esa situación”, explicó.