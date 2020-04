Futuro prometedor

Su amor por el beisbol se originó en Hidalgo del Parral, Chihuahua, sin embargo, fue en Monterrey, Nuevo León, donde mostró sus cualidades y fue firmado por un equipo de las Grandes Ligas.

Se trata del prospecto del Club Águilas de Mexicali, Rafael Franco, quien después de iniciar su vida deportiva en su ciudad natal, arribó a tierras regias para incursionar en la Academia de los Sultanes (equipo de la Liga Mexicana de Beisbol) y posteriormente, cumplir uno de sus mayores sueños.

“El beisbol me gustó por mi familia, ya que siempre fue beisbolera. Mi abuelo y mis

tíos jugaban y por eso me lo inculcaron”, confesó Franco en entrevista con la

organización emplumada.

“A los 15 años me fui a Monterrey para estar en la Academia de los Sultanes y ahí fue cuando me vieron los Rojos de Cincinnati y me contrataron”, agregó con una sonrisa.

Su velocidad y desempeño en el jardín central fueron motivos por los cuales Franco destacó a un nivel extraordinario, no obstante, el joven llegó a cumplir las labores de un parador en corto en anteriores etapas.

“De más chico jugaba de ‘shortstop’, pero me movieron al outfield y me gustó más. El jardín es una zona donde me siento más cómodo y disfruto el juego”, subrayó.

Por su parte, fue fichado por los ‘Caballeros Águila’ durante el Draft de 2017, aunque fue hasta la reciente temporada de la Liga Mexicana del Pacífico cuando pudo debutar con el conjunto cachanilla.

“Allá (Estados Unidos) todo es muy rápido y si hay mucha más competencia entre los jugadores. Es muy fuerte el nivel y diferente jugar allá que aquí”, señaló en

comparación con el beisbol norteamericano y mexicano.

Finalmente, tuvo un mensaje hacia los jóvenes que sueñan con llegar a ser beisbolistas profesionales y sus respectivos padres, “entrenenen todos los días y échenle muchas ganas siempre. A los papás les digo que apoyen a sus hijos porque es muy importante ese respaldo en todo momento”, sentenció.

FICHA TÉCNICA

Nombre: Rafael Franco

Fecha de nacimiento: 20 de junio de 2001

Lugar de nacimiento: Hidalgo del Parral, Chihuahua

Posición: Jardinero central e izquierdo

Bateo/pitcheo: Derecho/derecho

Peso: 70 kilogramos

Estatura: 1.88 metros

NÚMEROS DE FRANCO EN LA LMP 2019-2020

Juegos jugados: 10

Apariciones al bat: 2

Carreras anotadas: 3

Ponches: 1