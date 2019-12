Fue una experiencia única

Ivette Sandoval ha participado en cinco diferentes maratones, sin embargo, ayer vivió una experiencia única, pues registró su mejor tiempo y con ello, obtuvo el cuarto lugar general.

“Estoy muy contenta con el resultado porque estaba buscando precisamente estar en el ‘top 5’. La ruta estuvo bastante bien, el viento mermó un poco mi rendimiento pero en términos generales todo ocurrió de manera positiva”, comentó con una sonrisa.

Sandoval nació en el Estado de Jalisco, no obstante, ver acción en el ‘Maratón de Baja California 2019’ por primera ocasión le resultó especial, ya que reside en Mexicali desde hace 28 años. “Ha sido el maratón para el cual me he preparado con más tiempo.

Fueron seis meses de entrenamiento junto con mi equipo y todo valió la pena”, confesó. Para terminar, la primera mexicana en llegar a la meta en el maratón más antiguo de México enalteció el hecho de volver a vivir experiencias similares en el año 2020.

“Durante el primer semestre me quiero concentrar en los medios maratones y en el segundo, volver a poner mi mente en este evento”, subrayó con evidente emoción.