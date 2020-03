Frena Sindicato de Burócratas, antidopaje realizado a sus agremiados

MEXICALI,B.C.-La mañana de este jueves personal de sindicatura del Ayuntamiento de Mexicali, pusieron en marcha el programa para la detección de drogas de abuso en servidores públicos, el cual trata de dar mayor certidumbre y transparencia del actuar del personal que labora en las dependencias municipales, el proceso se realiza mediante la prueba de antidopaje el cual se está efectuando en colaboración de los servicios médicos municipales y la Fiscalía General de Justicia del Estado con peritos presentes, además de abogados del área de responsabilidad administrativa para la evaluación toxicológica.

El ejercicio para la detección de dopajea arranco con los agremiados del Sindicato de Burócratas a lo que su líder sindical, Manuel Guerrero, argumentó que no se notificó en tiempo y forma el proceso para llevar a cabo esta prueba para la detección del uso de drogas, en este tipo de pruebas debe de haber representantes sindicales presentes, y en su experiencia, ya existen antecedentes donde ya se ha intervenido en el caso de bomberos donde 5 dieron positivos y se enfrentaron a un proceso de más de un año para su reinstalación.

"Es un acto de intimidación por parte de los titulares al presionar a los trabajadores, en este caso del Ayuntamiento, bajo la premisa de el que nada debe, nada teme, pero los derechos de los sindicalizados serán defendidos", declaro el líder sindical.

Por su parte, el titular de la sindicatura, Héctor Ceceña Mendoza, asegura que si se cumple con los requisitos para llevar a cabo la prueba de antidoping y de encontrarse el caso de algún directivo o personal que haya resultado positivo, se informará a la alcaldesa para que ella tome la decisiones mas oportuna.

El sindicalista dijo que no están exentos en temas tan sensible como el de las adicciones, pero cuentan con programas de rehabilitación y reconoció que estos ejercicios no son nuevos y se encuentran dentro de los contratos colectivos de trabajo.