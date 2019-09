Francisco Álvarez custodia la pintura

La vida lo ligó al baloncesto prácticamente desde su nacimiento, sin embargo, ha sido su calidad la que lo ha convertido en uno de los mejores jugadores de su categoría no solamente en Mexicali, sino también en Anaheim, California.

Se trata del joven mexicalense, Francisco Álvarez Jiménez, quien inició su vida deportiva a los 5 años de edad gracias a la influencia de su padre y hoy puede presumir tener múltiples campeonatos, así como distinciones de ‘Jugador Más Valioso’ en el pasado Uninvitaver y ‘Campeón Canastero’.

“Desde chico veo este deporte, a mi papá siempre le ha gustado ver videos de básquetbol y de ahí me empezó a gustar. Recuerdo que él me compró una canasta chica y empecé a tirar, después me llevó a entrenar con un equipo y desde ese momento no he parado”, comenta con una sonrisa.

Álvarez Jiménez ostenta apenas 12 años de edad, no obstante, representa ya a tres equipos actualmente, como son los Vikingos AVP y el Instituto Patria en Mexicali, al igual que el ‘One Family’ de Anaheim.

“Hace seis meses empecé a viajar para jugar en Estados Unidos y me ha gustado mucho la experiencia. Todo lo que he vivido allá me ha servido para jugar mejor, pues son más rápidos y libres. También mi condición física ha mejorado”, afirma alegre. Asimismo, el también conocido como ‘Paquito’ habla de sus principales características dentro de la duela y de esos entrenadores ‘especiales’ que lo han ayudado a conseguir mucho éxitos en su corta trayectoria.

“Mi mayor ventaja es mi estatura (1.75), la cual si es de mucha diferencia en comparación con los jóvenes de mi edad. También creo que tengo la habilidad de botar bien y tirar de buena forma, pero eso se lo debo en gran medida a mis entrenadores Arturo Vázquez Peñuñuri y Carlos Arenas”, subraya.

Finalmente, quien representó al Estado de Baja California en 2017, confiesa cuales son sus sueños y lo que significa para él estar teniendo un 2019 lleno de galardones colectivos e individuales.

“Quiero seguir jugando básquetbol porque me divierte y gusta. Mi mayor sueño es llegar a la NBA, pero si no puedo, quiero representar a México en mundiales. Estos últimos meses han sido muy buenos pero sé que tengo que seguir entrenando para mejorar en todos los aspectos”, sentencia con evidente emoción.

LOGROS

• Multicampeón con Vikingos AVP

• Campeón con Instituto Patria

• Tres subcampeonatos con One Family en Anaheim, California

• Jugador más valioso en el Juego de Estrellas del Torneo Uninvitaver 2018 y 2019

• Jugador más valioso en Torneos Uninvitaver, Liga Infernal, Liga Municipal y Liga estadounidense.

• Participación con la selección de Baja California en campeonato nacional de Celaya 2017.

EN CORTO

Nombre: Francisco Álvarez Jiménez

Fecha de nacimiento: 17 de abril de 2007

Lugar de nacimiento: San Diego, California

Años en el deporte: 7

Posición: Centro

Categoría: Pasarela

Equipos: Vikingos AVP, Instituto Patria y One Family (E.U.A.)

Máximo ídolo: Michael Jordan Entrenadores: Arturo Vázquez y Carlos Arenas