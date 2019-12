Filtran otra conversación sobre “moches” para obtener contratos

MEXICALI, Baja California.- Otra conversación fue filtrada a través de redes sociales, en las que se ve involucrada una empresa interesada en obtener un contrato para la prestación de servicios de preparación y suministro de alimentos a las cárceles del Estado.

La conversación muestra un contrato en el que se pretendía beneficiar a la empresa “Productos Agropecuarios Cachanilla”, siendo su representante María de Lourdes Patiño Montoya.

El formato muestra una serie de cláusulas en las que compromete al Gobierno del Estado, ha contratar sus servicios para los Centros de Readaptación Social (Ceresos), a pesar de que aún no se encontraban en función, por lo que a partir del 1 de Noviembre iniciarían las negociaciones.

Para cerrar el contrato hay cuatro espacios para firmar con cuatro nombres, el del proveedor, con el nombre de María de Lourdes Patiño Montoya, el cual sí está firmado; el de Amador Rodríguez, secretario general de Gobierno, el de Jesús Núñez Camacho, ex Oficial Mayor y Cynthia Gissel García Soberanes, ex secretaria del Bienestar, ninguno de los últimos tres mencionados, cuenta con firma.

En apariencia los documentos fueron compartidos en la conversación entre el ex diputado Rosendo Colorado, y Roberto Valadez, el empresario que buscaba lograr el contrato con el Estado.

La conversación relata como Valadez buscó al secretario general para que firmara el contrato llamado “Contrato Promesa Ceresos”, en un principio plantea a Rosendo que no lo estaban atendiendo, posteriormente señala que ya lo habían pasado ante el funcionario.

Otra imagen ilustra como la misma secretaria del Bienestar indica a Rosendo que “corretee” la firma del contrato, posteriormente le dice que Roberto ya se lo envió, pero que al documento le faltan firmas.

La conversación con Rosendo indica que buscaba tener un acercamiento con el ex oficial mayor, la ex secretaria del Bienestar y con el secretario general de gobierno, para concretar el acuerdo.

Se llamó al negocio “Productos Agropecuarios Cachanilla”, buscando a la representante legal para saber su versión de lo sucedido, sin embargo, señalaron que no se encontraba y que no sabían como contactarla.

Filtraciones

Las conversaciones de Rosendo Colorado han sido el insumo que detonó el caso, quien señaló no saber quienes están difundiendo las imágenes y con qué intenciones.

A mi lo que me preocupa es cómo quedo yo parado ante la sociedad, ante los amigos empresarios que creyeron en mí y que se acercaron a querer ayudar al proyecto de buena fe, y que al final fueron embaucados por un fraude operado por estas personas”, aseveró.

“Se supone que esta denuncia iba a ser anónima, lo cual, pues, de anónimo no tuvo nada, y me exhibe porque tengo que estarme preocupando de que no vaya a pasar algo a mí”, explicó.

Rosendo recordó que él mismo presentó su denuncia ante la Secretaría de la Honestidad y en la Fiscalía General del Estado (FGE), donde presentó pruebas y testigos de lo ocurrido.

Informó que están involucrando alrededor de cinco empresarios, además de haber ofrecido el contrato con los Ceresos, también ofertaron trabajos de techumbres y proveeduría de materiales.

“Los otros apoyos que estuvieron pidiendo, no se prometió nada, solo fue el apoyar una causa, pero no se pactó un contrato, como en los otros dos casos”, añadió el ex diputado priísta.

Para recordar

El caso de los supuestos “Moches”, surgió tras la filtración de conversaciones en las que evidenciaron que empresarios dieron dinero a través de un programa llamado “Voluntariado de Bonilla”, con la promesa de obtener contratos en el Gobierno del Estado.



El ex diputado Rosendo, reportó la situación a la Secretaría de la Honestidad, para que se abriera una investigación, cuando se dio cuenta que el dinero no fue a donde prometieron, y no habría contratos para las empresas.

Desde ese momento la Secretaria del Bienestar se vio agravada en su salud, a tal grado que el Amador Rodríguez, anunció que estaba en coma, y el ex oficial mayor pidió licencia, el caso también es investigado por el Ministerio Público.