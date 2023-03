Filmarán una película en Mexicali, participará talento cachanilla

Durante los próximos 20 días se estará filmando en diversas locaciones de Mexicali la película “Dubái nos espera”.

Se trata de una película cómica de la casa productora Herfran Films, escrita por Juan Carlos Hernández Caldera y dirigida por Eduardo Breton Salazar, quien participó en más de 90 películas como actor.

En entrevista para LA CRÓNICA, Eduardo Breton, director y protagonista de “Dubái nos espera”, dijo que el reparto estará compuesto por artistas locales, pues hay mucho talento en la ciudad.

Sobre la película, Eduardo comenta que se trata de un reto complicado para él, pues sus papeles suelen ser de villano o policía, siendo la primera vez que incursiona en la comedia.

Un actor debe actuar de lo que sea, yo hice una obra de teatro de comedia, me gustó mucho y obviamente es un reto ya que si no te ríes de lo que haces pues no lo puedes transmitir a la gente”, expresó.