Fiestas del Sol: El grupo Alta Consigna logró conqusitar al público

En una Isla de las Estrellas relativamente llena, el público joven fue el que prevaleció la noche del viernes en la explanada del escenario principal de las Fiestas del Sol, dándose cita para ver al grupo tijuanense Alta Consigna.

Desde temprano, los asistentes comenzaron a ocupar la Isla para obtener su mejor lugar, luego de que las sillas que servían para mantener distancia entre los asistentes, fueran retiradas.

Antes de su presentación, los músicos aclararon en rueda de prensa, la situación sobre la ausencia de Axel Ramírez, uno de sus integrantes principales.

“Nosotros siempre hemos estado al pie del cañón en todos los compromisos del grupo, en trabajar y en hacer música, y dar lo mejor para nuestro público, también hablando por esta parte de las declaraciones o si tienen una duda o de saber simplemente qué pasa con nuestra música y nosotros. “Es un tema que no hemos querido responder porque él no lo ha respondido, por eso nosotros no hemos querido dar ninguna explicación, porque no es el momento todavía, cuando él decida hablar o dar su punto de vista con lo que él tenga que decir nosotros también lo vamos hacer, estamos respetando ese espacio”, declararon.