Felipe Moreno: Un herrero lleno de vida

MEXICALI, Baja California.- Entre las piezas de metal que rodean su taller y las ganas de mantenerse activo por delante, se encuentra Don Felipe Moreno Vargas, quien a sus 82 años de edad crea distintos tipos de percheros, pues dice que hacerlos, le da un motivo más para sentirse con vida.

El señor Felipe comentó que ya sea soldando o escogiendo la pieza correcta dentro de su taller, el estar haciendo cosas o “curiosidades” como él les dice, es una forma de seguir en la jugada, pues eso de estar inactivo, no es lo suyo. “A mi siempre me ha gustado estar haciendo cosas, me mantiene activo, pues de otra forma, parecería yo un vegetal”, dijo sonriendo.

GUSTO POR LA HERRERÍA

Originario de Nogales, Sonora comentó que esto del gusto por manejar el metal y la herrería, data de cuando el tenía alrededor de 20 años, pues a esa edad empezó a trabajar en un lugar donde hacían artículos de alambre.

“Me acuerdo que ahí se hacían canastas, candeleros, maceteros y otras cosas, haciendo que aprendiera sobre la herrería, algo que me gustó mucho hacer en su tiempo, pues ahora por mi edad, no puedo manejar la forja”, expresó.

JUBILADO DE LA COCINA

Don Felipe, asimismo y mientras armaba uno de sus percheros, comentó que el también guisaba, pues trabajo toda su vida como cocinero, empleo del cual se jubiló, dando espacio a lo que dedica hoy sus días.

“Yo cociné por muchos años en banquetes, preparando borrego, pero ya jubilado, dejé a un lado la cocina un poco, y me fui adentrando en esto de soldar”. “La verdad es que esto me encanta, me llena de vida, pues no me gusta estar sentado, no es lo mío, yo aquí tengo mi herramienta y me dedico a hacer mis cosas”, expresó.

POCO APRECIO A SU TRABAJO

Moreno Vargas, ante a esto, expresó que en cuanto a querer vender sus percheros, empezó a ponerlos en venta fuera de su casa, y aunque a las personas les gustaba su trabajo, decían que se les hacía caro.

“Me decían que estaba muy bonito el trabajo, pero querían que se los dejara más barato, cuestión a lo que les decía no, pues mi trabajo, es mi trabajo y no puedo mal venderlo”, expresó.

APOYO FAMILIAR

El señor Moreno, no obstante, mencionó que todo eso ha ido cambiando poco a poco, pues gracias al apoyo de sus nietas, quienes le hicieron su página de facebook, su trabajo se está reconociendo más.

“La verdad es que me sentí muy halagado, me sentí muy alegre, de ver que hay gente que se encuentra interesado en el trabajo de personas mayores como yo, que se sorprenden cuando les digo que tengo 82 años”.

“Yo sé que tengo que agradecerle a toda mi familia, a mis nietas, a mi hija y sobre todo a mi esposa, porque me ha dado muchos ánimos, ella es muy activa como yo, así que me siento orgulloso de ella también”, expresó.

CONSEJO DE VIDA

Don Felipe por último, y mientras mostraba más del proceso de la elaboración de sus percheros, aconsejó a todas las personas que siempre se mantengan activas y hagan las cosas con pasión, pues eso les ayudará a sentirse vivos.

“Yo les recomendaría que no se queden sentaditos, que hagan algún trabajo para mantenerse con vida y con más salud, puesto que yo me siento con más salud y eso me hace sentir muy bien”, indicó Don Felipe.

CONSUME LOCAL

Si usted gusta ponerse en contacto con Don Felipe para la elaboración de un perchero, puede contactarse al siguiente teléfono.

686-264-73-52 O bien, puede ingresar a la página de facebook: Moreno Creaciones.