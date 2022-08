"Fantástico" Báez peleará ante Emanuel Navarrete por el cinturón de los pesos pluma de la OMB

MEXICALI, Baja California. Eduardo “El Fantástico” Báez (21-2, 7KO`s) buscará el cinturón de campeón en peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante Emanuel “Vaquero” Navarrete (35-1, 29KO`s), en un combate pactado a doce asaltos que se llevará a cabo este 20 de agosto en Pechanga Arena de San Diego, California.



Dicho combate será la pelea estelar que ofrecerá la Promotora Top Rank, donde el mexicalense buscará salir con la mano en alto.



“Muy contento y emocionado ya que estamos a punto de cumplir ese sueño de todo boxeador que es ser campeón del mundo, en cuanto nos dieron la oportunidad dijimos que sí para esta pelea”, expresó.

Foto: Cortesía

Por otro lado, Eduardo destacó la intensa preparación que realizó con su equipo previo a este combate.



“La preparación fue muy fuerte, en esta ocasión puedo decir que trabajé muy duro, dando el extra, fue una preparación donde dimos una exigencia ya que este compromiso es súper grande para todos nosotros”



En tanto que “Vaquero” expondrá su título por tercera ocasión en lo que será su pelea número 37, donde el originario de San Juan Zitlaltepec, llegará a este combate después de casi un año sin subirse al cuadrilátero.



“Sabemos que es un campeón del mundo muy sólido, sin embargo eso no nos intimida, arriba del ring se pierde el respeto y te seré muy honesto, no me veo perdiendo este cinturón, así que vamos con todo, igual todos tenemos una mala noche y si el “Vaquero” se confía yo se la daré a él”, concluyó el peleador cachanilla.

EDUARDO BÁEZ vs EMANUEL NAVARRETE

Día: Sábado 20 de agosto

Hora: 19:00 horas

Lugar: Pechanga Arena, San Diego, California.

TV: ESPN Plus, TV Azteca.