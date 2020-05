Famosas festejan ser mamás

Donde además de felicitar a las mamás alrededor del mundo, aprovecharon para expresar palabras de agradecimiento, de amor y de aliento en este día que sin duda será difícil por la situación sanitaria que a afectado a todos.

Jennifer López:

La cantante compartió una serie de fotografías acompañada de sus gemelos Emme y Max, donde expresó: “Ser mamá es mi más grande dicha y felicidad… mi más grande reto y mi más grande triunfo. #HappyMothersDay a todos”.

Aislinn Derbez:

“La cabeza me explota y el corazón se me expande cuando intento describir lo que ha sido ser tu mamá. Es algo fuera de este mundo. Me siento tan agradecida por tener una hija tan especial y por la transformación tan enorme, radical y necesaria que le regalaste a mi vida. Te amo con toda mi alma Kai. #diadelasmadres”. Escribió la mayor de los hijos Derbez a través de sus redes sociales.

Kris Jenner:

La matriarca de las Kardashian dejó un largo mensaje en sus cuentas oficiales, donde además publicó imágenes apareciendo rodeada de sus hijos, con su madre y con sus nietos. “Feliz Día de las Madres!! A mi madre, MJ, gracias por enseñarme a ser la mejor madre que puedo ser, a través de las lecciones que dejaste en mi como madre. No podría haber pedido a una asombrosa madre y te amo mucho. Ser madre es la bendición más increíble, y agradezco a todos mis niños por darme la oportunidad de amar, enseñar, crecer y aprender como mamá y abuela”.

Yuri:

“Por qué siempre estás en mi corazón, bendigo a Dios por el día que decidió que fueras mi madre, te amo #mamá le pido al Padre Celestial que te abrace y que te susurre al oído lo mucho que te extraño! #felizdiadelamadre”, escribió la cantante recordando a su entrañable madre.

Tania Rincón:

“El momento en el que te conviertes en mamá es indescriptible. Nunca voy a olvidar el momento donde me pusieron en los brazos a Patricio pensé que no iba existir un momento más especial, pero la vida siempre me sorprende y conforme Patricio crece me roba carcajadas, suspiros, y besos que atesoro como momentos mágicos”, publicó la conductora en su perfil de Instagram.

Thalia:

La cantante subió un vídeo a sus redes sociales con la tema ‘Mamá’ de Timbiriche, recordando a su fallecida madre, asimismo compartió imágenes con sus hijos. “Felicito enormemente a cada una de ustedes por el esfuerzo, paciencia y dedicación con los que cada día llevan este rol tan difícil. A todas esas mujeres que cuidan de los pequeños del hogar con amor y paciencia... ¡FELIZ DÍA!”.