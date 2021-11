Familia de Don Luis teme que FGE de beneficios a automovilista que lo mató

Don Luis salió temprano con su cuñada el 3 de noviembre del año pasado para comprar pan para el desayuno; unos minutos después le tuvieron que avisar a su esposa que los habían atropellado y que, al parecer, don Luis había fallecido.

José Luis Guadalupe, al volante de una camioneta Toyota RAV4 negra y bajo los influjos de la metanfetamina y las anfetaminas, perdió el control del vehículo cuando presuntamente iba peleando con su pareja.

La camioneta se subió a la banqueta donde don Luis Carlos Ledesma Arce, de 71 años, caminaba al lado de su cuñada Ana Margarita.

El atropellamiento le causó lesiones mortales, mientras que a su cuñada le provocó lesiones que hasta la fecha requieren de atención médica especializada.

En el reporte se asentó que fue a las 08:35 horas, sobre la calle Manuel Gómez Morín, entre Río Presidio y Del Cabildo que el automovilista intoxicado provocó la muerte de don Luis y luego se impactó contra un domicilio.

Un año después, el procedimiento en su contra llega a audiencia intermedia, y ante sospechas, comentarios y la negativa del fiscal encargado del caso de recibir a la familia de don Luis, temen que le hayan ofrecido beneficios de reducción de sentencia en un procedimiento abreviado.

Un automovilista intoxicado con metanfetaminas acabó con un matrimonio de 43 años y de 8 hijos, entre don Luis y la señora Hilda Imelda Flores Romero, de 62 años, quien aún no termina de cerrar su duelo con la incertidumbre de cómo terminará el proceso del acusado.

La tragedia persiste aún con la atención especializada que su hermana Ana Margarita requerirá de manera indeterminada a consecuencia de las lesiones que el automovilista le causó ese fatídico día.

“Me fui para allá, no sé cómo llegué, corriendo, y lo miré ahí tirado, ya estaba la ambulancia, pero no me dejaban acercarme para verlo”, recuerda.

“Ya después alguien se me acercó y me dijo que no podían hacer nada por él”.