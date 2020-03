MEXICALI, BC.- En un sondeo realizado entre las personas que hacían fila para votar en la consulta ciudadana sobre Constellation Brands, se manifestaron opiniones contrastantes, la mayoría en torno a la legalidad y prudencia de la consulta.

Algunas personas pudieron argumentar el por qué participarían, y cómo fue que tomaron su decisión, ya fuera a favor o en contra, sin embargo, algunos otros evidenció desconocimiento sobre lo que iba a decidir.

“Me parece muy bien, para decidir cada quien su opinión, ¿qué si me informe?, no, lo que pasa es que no, vine por mi propia voluntad”, comentó Ramón Carrillo, habitante de la colonia Ampliación Solidaridad Social por la carretera San Felipe.

El ciudadano Javier Domínguez señaló la contradicción del gobierno, que por una parte pide que la gente se quede en sus hogares, y al mismo tiempo realiza una consulta en plena pandemia.

“No es tan democrática, falta mucha información, la gente viene con un solo lado, debieron esperar a que pasara la contingencia del Covid-19, yo vengo malamente, deberíamos estar resguardados en la casa”, explicó Domínguez.

“No veo orden, hay solo dos o tres personas en la casilla, he visto varios conatos de bronca en la entrada, si ha sido amañada no sé, dicen que llegaron en autobuses, pero desconozco”, declaró Domínguez.

La señora Consuelo Macías, explicó que sí considera las consultas públicas como un instrumento democrático, pero la forma en que se realiza la de Mexicali le parece ilegal, debido a una gran desorganización.