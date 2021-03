Fallan 12 de 14 monitores de polución en la entidad

El 85% de los monitores de calidad del aire con los que cuenta el Estado para poder medir la contaminación en el ambiente de Baja California, no sirven, dijeron autoridades del Poder Ejecutivo.

Solo funcionan dos de los catorce monitores de calidad del aire en el Estado, dijo el titular de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo (SEST), esto ante la falta de recursos para sostener el mantenimiento que conllevan, y reparar los descompuestos.

El titular de la SEST, Mario Escobedo Carignan, declaró que anualmente invierten cuatro millones de pesos en la red de monitoreo a cargo de la Subsecretaría de Protección al Ambiente (SPA).

“Estamos metiéndole cuatro millones y medio de pesos, Pro-Aire nos está apoyando muchísimo con la información”, mencionó el representante de la dependencia que congrega a la SPA.

“Estamos esperando contar con los recursos este año para poder reparar los que no están operando y reacondicionar los que sí están operando”, precisó Escobedo Carignan.

El Gobierno federal precisa que el Pro-Aire son instrumentos de gestión de la calidad del aire que establecen medidas y acciones a corto, mediano y largo plazo, para prevenir y revertir las tendencias del deterioro de la calidad, en este caso, en Baja California.

“El caso de Mexicali, nos urge uno, pero Pro-Aire realmente ha hecho una gran labor en compartir la información”, mencionó el integrante del gabinete Estatal. “Si técnicamente los monitores de Pro-Aire no cumplen con la norma ambiental, eso no quiere decir que la información no es sumamente eficaz y eficiente”, declaró el funcionario.

El Secretario mencionó que el subsecretario José Carmelo Zavala analiza si cumple o no con la normativa el monitor de calidad de aire más reciente del Estado, el cual había sido instalado en la UABC central de Mexicali.

Uno de los monitores funcionales está en la zona Oeste de Mexicali, justo en el Plantel Baja California del Cobach, el ubicado en la UABC no está arrojando datos públicos, según la base de datos de Redspira.

Se requieren varios millones de pesos para que la red de monitores de calidad del aire de Baja California vuelva a funcionar, pero la cifra exacta fue incierta para el titular de la SEST.