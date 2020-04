FGE da carpetazo a caso de negociaciones ilícitas en Centros de Reinserción Social

MEXICALI, Baja California.- La Fiscalía General del Estado determinó el no ejercicio de la acción penal en la investigación iniciada por el delito de negociaciones ilícitas, en contra de Jesus Demian N., y Cynthia Gissel N.



La Fiscalía Regional de Mexicali inició de oficio la investigación basada en notas periodísticas y portales de comunicación, en donde se señalaba que los imputados habían recibido ciertas cantidades de dinero a cambio de otorgar contratos para la proveeduría de alimentos en los Centros de Reinserción Social.

Luego de un cúmulo de diligencias y pesquisas realizadas por el Ministerio Público se emitió una determinación de archivo, ya que los imputados no tenían calidad de servidores públicos, aunado que a la fecha se recabaron informes de la autoridad y testimonios de quienes hasta ese momento se advierte tienen conocimiento de los hechos, los cuales no son suficientes para resolver sobre el ejercicio de la acción penal.Derivado de lo anterior se concluye el expediente, al no haber diligencia que tramitar.