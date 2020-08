Experimenta nuevos públicos

Aunque el actor Fernando Bonilla no se considera comediante, recientemente su popularidad ha crecido gracias a su personaje el “Diente de Oro” con quien vive una segunda vida, que lo ha llevado a experimentar una personalidad muy distinta a la suya.

Y es que su participación en programas y espacios de Stand Up le han ganado reconocimiento entre un público diferente al que está acostumbrado ver en sus trabajos como actor de teatro o televisión.

En entrevista para este diario, el actor dijo que realizar al “Diente de Oro” le ha dado herramientas de expresión que él sin el personaje no realizaría.

“Ha crecido como la espuma, me divierte mucho hacerlo y sí creo que es para mí como una especie de alter ego, un némesis, es un poco como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, claro siempre ha estado como en lugares que se le permiten mucho la improvisación, cada vez crece más en el sentido que se va generando su propia historia y biografía”.

“Me ha llevado a crear una carrera de comediante, que yo no soy comediante, soy actor y hago un personaje que es un comediante, y me ha ayudado entrar a un gremio que realmente no es el mío.

“La verdad es algo que disfruto mucho, me fascina porque un artista en general, es una persona insatisfecha con una sola vida y necesita construir otras realidades, otras vidas y constantemente ponerse en los zapatos de otras personas, entonces a mí me divierte muchísimo tener este alter ego, que es muy diferente a mí, prácticamente es todo lo opuesto a lo que yo soy”, comentó.

HACE TEATRO EN LÍNEA

Bonilla, comprometido con su pasión por la actuación, está llevando a cabo la obra en línea ‘Edificio San Miguel’, donde comparte créditos con Alfonso Borbolla, Carmen Ramos, Gabriela Guraieb y Mario Alberto Monroy.

“Ha sido distinto, ha sido también muy interesante porque estamos descubriendo un nuevo lenguaje, no es lo mismo que hacer teatro ni remotamente, es algo que no debe pretender sustituir el teatro porque eso no lo va a conseguir nunca nada, pero es algo nuevo y puede ser interesante.

“Pero sí creo que aporta muchas ventajas como la posibilidad de que se puedan conectar con cualquier espectador del mundo. Hemos descubierto que a lo largo de la República Mexicana hay mucha gente que quiere consumir teatro, este tipo de contenidos.

DETALLES

-Obra escrita por Gabriela Guraieb y dirigida por Angélica Rogel.

-Funciones a partir de este viernes y todos los viernes hasta el 21 de agosto, a las 20:30 y 21:30 horas.

-Elenco conformado por: Alfonso Borbolla, Carmen Ramos, Fernando Bonilla, Gabriela Guraieb y Mario Alberto Monroy.

-Boletos: $100 y VIP $150.

-Compra de boletos: www.boletopolis.com.