Exige SNTE 2 a Gobierno Estatal pago a interinos

BAJA CALIFORNIA, México.- En cuatro semanas el pago a maestros interinos de la sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) podría saldarse por parte de la Federación, indicó Mario Aispuro, en la manifestación de ayer en la plaza de los Tres Poderes.

El Secretario General de dicha sección expuso que ese fue el compromiso que hizo el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien acordó que se respetara el plazo.

Aispuro expresó que ese plazo no se ha cumplido del todo, pues ya son dos semanas después de la fecha que el Estado no ha cumplido con el paso, pues es quien reparte el dinero de la Federación.

“Para que todo esto fluya se necesitan alimentar unos requisitos que han sido lentamente enviados ocasionando un goteo lento que solo ha cubierto la mitad del adeudo. “Llevamos dos semanas donde se cerró llave, y nosotros queremos el dinero en la bolsa de nuestros compañeros del magisterio, pues el conducto por donde llega el dinero que es el Estado, tiene muchos tapones”, indicó.

EN ESPERA DE RESPUESTAS

El dirigente de la sección 2 del SNTE comentó que una vez que esperen obtener una respuesta favorable o no, durante este fin de semana estarán planeando el paso a seguir, pues no piensan estar cruzados de brazos.

“Tenemos que saber cuál es la ruta que sigue, pues no vamos a esperar a que nos vuelvan a mentir, pues queremos respuestas claras, contundentes y precisas para resolver la problemática de los maestros”, expresó.

MUCHOS REQUISITOS, SIN PAGO

Con un semblante de incertidumbre y preocupación, maestras interinas de la sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) comentaron padecer la falta de pago de sueldo a tiempo.

Las docentes explicaron que a pesar de actualizarse y prepararse para obtener una mejor calidad de vida, han tenido que buscar otro empleo, pues siendo profesor no alcanza para el gasto.

CUMPLIENDO REQUISITOS

Leticia Martínez, maestra de Tecate y con 26 años ejerciendo la docencia, comentó que en su caso a ella le deben un año completo, por lo que ha tenido que buscar alternativas para salir adelante.

La profesora comentó que al ser madre de cuatro hijos, no puede darse el lujo de depender de un solo empleo, pues ella inició como intendente, para más tarde estudiar y obtener el requisito para dar clases.

“Yo me preparé, estudié para tener una mejor calidad de vida y al ver esta situación de trabajar como maestra, pues no se me hace justo que no nos paguen. “Uno cumple con los requisitos de ISEP, trabaja más horas, voy los fines de semana para darle atención a los alumnos pues hoy nos exigen casi ser psicólogos, doctores para cumplir con nuestros trabajo, pero eso al gobierno parece ser que no le importa”, comentó.

VIDA FAMILIAR

Leticia mencionó que ya como madre, el ser maestra la ha limitado en los gastos y más con su hija más joven, quien ha tenido que trabajar y estudiar al mismo tiempo. “Es difícil ver que tus hijos desatiendan un poco sus estudios para que trabajen y ellos mismos se hagan cargo de las cosas.

“Pues antes uno quizás estaba acostumbrado a que uno saliera e hiciera actividades en familia, pero al tener este tipo de complicaciones, tienes que decir no a muchas cosas pues uno no está recibiendo del todo su sueldo”, comentó.

LAS DEUDAS SE ACUMULAN

Itzel Citlali Ramírez, quien lleva 2 años como profesora, expresó que no recibir su pago a tiempo hace que las deudas se incrementen pues los acreedores no perdonan. Citlali indicó que al ser madre de un hijo, tiene que preocuparse por su vestido y calzado y que el pago que suele llegarle es poco o a veces nada.

“En mi caso tengo que estar trabajando en una fábrica para poder tener otro ingreso, pues la verdad como maestra es difícil ganar bien y más si no te pagan”, indicó.

DECEPCIÓN

La profesora Itzel expresó que con todo lo que está sucediendo, ella se ha sentido decepcionada pues como maestros llegan con la ilusión de enseñar y ayudar a la juventud porque es su trabajo.

“Siendo una profesión tan bonita decepciona que a uno no le paguen, entonces sí ha habido momentos en los que mejor uno quiere dedicarse a otra cosa, ocasionando que entren personas qué tal vez ni sean maestros”, explicó.