Exige Morena quitar a Hank candidatura

La alianza Juntos Hacemos Historia, encabezada por el partido Morena, presentó un recurso ante las autoridades electorales de la entidad, para exigir el retiro del registro de Jorge Hank Rhon como candidato del Partido Encuentro Solidario (PES) a la gubernatura.

El representante de Morena en la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) y ante el consejo general del Instituto Estatal Electoral de Baja California (Ieebc), Francisco Javier Tenorio Andújar, señaló que el candidato incurrió de manera grave en violencia política en razón de género.

El contendiente del PES expresó varios cometarios misóginos y sexistas que constituye una flagrante violación a la legislación electoral, dijo, situación que está tipificada y sujeta a severas sanciones.

Informó que pedirán la cancelación del registro del candidato por conducta reiterada y para el PES la suspensión de participar en los procesos electorales, recursos que ya presentaron en el IEE y este miércoles ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales.

Tenorio Andujar precisó que durante un evento proselitista celebrado en Mexicali, Hank Rhon incurrió en violencia política de género cuando sus seguidores le manifestaron que supuestamente iba arriba en las encuestas respecto a la candidata de Morena a la gubernatura, Marina del Pilar Ávila Olmeda, siendo su respuesta: “¿Cómo que arriba de Marina? No jueguen, no la amuelen, estoy casado, luego tengo 23 hijos, no, no”.

LE DICE “BASURA” A JONES GARAY

Al concluir otro acto partidista en la capital del estado, Hank Rhon también calificó como “basura” a la candidata de la alianza Va por Baja California, Guadalupe Jones Garay.

Cuando reporteros le cuestionaron si invitaría a la abanderada del PRIPAN-PRD a sumarse a su campaña, Hank contestó: “No, yo no quiero basura”.

De acuerdo al representante de Morena, al enterarse de las expresiones del candidato del PES, Jones Garay declaró a un portal digital de noticias que “el señor (Jorge Hank Rhon) es un misógino, en todo momento nos denigra como mujeres, debemos respetarnos a nosotras mismas y no permitir que alguien con ese pensamiento de cavernícola pretenda venir a gobernarnos”.

PRESUNTAS INFRACCIONES

Tenorio Andújar, aseguró que Hank Rohn habría cometido una infracción al Artículo 359 fracción 9 de la Ley Electoral, que establece que en los casos de graves y reiteradas conductas relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, procede la cancelación de su registro como partido político local