Ex oficial mayor hace la entrega a nuevo titular

BAJA CALIFORNIA, México.- A pesar de que un juez constata que el ex oficial mayor no está siendo investigado por presuntos “moches” en el Gobierno Estatal, Jesús Núñez acudió al Poder Ejecutivo para realizar la entrega recepción al nuevo titular, Héctor Mares.

A través de un amparo indirecto con un juez de Distrito, Núñez solicito a la Secretaría de Honestidad y Función Pública (SHFP), que les dieran la carpeta de investigación donde el ex oficial mayor estuviera como señalado.

La SHFP, les contestó que no había ningún señalamiento en contra del Núñez, por lo que ha solicitado a través de un posicionamiento su reinstalación, y comentó que estaría dispuesto a seguir sumando a la cuarta transformación desde otras trincheras.

“Al juez le dijeron que no había alguna investigación en mi contra, es lo que yo sé, en la renuncia agradecí al Gobernador Jaime Bonilla Valdez, por permitirme formar parte del equipo, y que desde cualquier trinchera podría seguir sumando”, explicó.

Informó que acudió al Poder Ejecutivo para realizar la entrega formal al nuevo Oficial Mayor, abundando que tiene una relación cordial con el gobernador, pero no ha tenido contacto con él desde que se enteró que no está siendo investigado.

“En mi persona me pesó, porque mi imagen fue muy dañada, a mi sí realmente me retomaron mucho por haber aparecido dos letras, siendo que la verdad, no tengo nada que ver con eso”, compartió.

“Simplemente se tenía que hacer la investigación para que las cosas se aclararan, y seguir para adelante, tengo 17 años trabajando en la iniciativa privada, así que no hay ningún problema, desde ahí podemos seguir sumando al proyecto”, prosiguió.

“Yo me sentí intranquilo por mi familia, mi imagen pública, porque ni siquiera estaba mi nombre donde realmente me pudieran involucrar, y se hizo una carnicería, pero ya me siento tranquilo de que un juez está diciendo que no estoy señalado”, enfatizó.

Añadió que no ha sido citado, ya que nunca realizó alguna adjudicación directa, o licitación, calificando la situación como un golpeteo externo.

COMPRA

Aclaró que sí realizó la compra de camionetas de contado por medio de una transferencia de la cuenta de su empresa, por lo que no tiene nada que esconder. De ser reinstalado en la Oficialía Mayor, comentó que quiere retomar varios proyectos, entre ellos el de la Ciudad del Poder Judicial.

Por parte de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública (SHFP), se ha solicitado en reiteradas ocasiones información ante el caso, sin embargo no han dado respuesta a esta reportera.