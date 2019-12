Ex oficial mayor encara a autoridad: se deslinda de "moches"

BAJA CALIFORNIA, México.- El ex Oficial Mayor, Jesús Nuñez, dio la cara a las autoridades del Centro de Justicia que lo investigan, por las acusaciones que lo involucran en el caso de supuestos "moches" cobrados a empresarios a cambio de contratos en el Gobierno de Jaime Bonilla Valdez.

Pasaban las 10:00 horas de este 9 de diciembre, el ex Oficial arribó al edificio donde el Ministerio Público lo esperaba para realizar la respectiva diligencia.

Al salir, Nuñez precisó que acudió para entregar un documento donde señala su domicilio y así le hagan las respectivas notificaciones derivadas de una investigación.

Aseguró que no sabe la razón del llamado del Ministerio Público, debido a que él no tiene nada que ver con los sobornos acusados por Rosendo Colarado, quien directamente mencionó como cómplices a Nuñez y la ex secretaria del Bienestar, Cynthia García Soberanes.

El secretario aseguró que está muy tranquilo de haber trabajado en la administración de Jaime Bonilla, aunque pudo haber hecho más.