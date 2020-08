Ex agente municipal pierde la batalla por sospecha de Covid-19

El ex agente de la Policía Municipal y líder de diversas causas sociales, Servando Robles Mijangos, falleció esta semana por complicaciones derivadas de una neumonía atípica, sospechoso de Covid-19.

Desde mediados de julio, el ex oficial presentó complicaciones de salud debido a la neumonía; “hoy me tocó a mí, una persona que se cuidaba al salir y regresar de casa, aún no sé cómo me contagié”, escribió en sus redes sociales el pasado 15 de julio.

Robles Mijangos, de 39 años de edad, había causado baja de la Dirección de Seguridad Pública Municipal hace casi 8 años, recuerdan sus ex compañeros de la corporación.

Otra de sus facetas, aseguran sus amigos y compañeros, era su vocación de servicio altruista, pues encabezaba un grupo de vigilancia vecinal en la comunidad de Hacienda de los Portales, además de organizar campañas para alimentar a perros de la calle o a comunidades necesitadas.

Desde 2017 encabezaba el grupo “Vandoleros 686 Ayúdanos a Ayudar”, a través del cual canalizaban apoyos y gestiones sociales a personas y familias vulnerables y necesitadas en Mexicali.

Este viernes, rumbo a su último descanso, el cuerpo del ex oficial pasó por la comandancia central de la Policía Municipal, donde se le brindó una breve guardia de honor por los años que trabajó en la seguridad de los mexicalenses.